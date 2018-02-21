Экономика

18:35 21.02.2018

Кабмин одобрил проведение обзора бюджетных расходов 5-ти министерств

Кабмин одобрил проведение обзора бюджетных расходов 5-ти министерств

Кабинет министров Украины одобрил проведение обзора бюджетных расходов в отдельных сферах на базе пяти пилотных министерств – Министерства образования и науки, Министерства агарной политики и продовольствия, Министерства социальной политики, Министерства инфраструктуры, Министерства регионального развития и строительства и ЖКХ.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду.

Как сообщает Министерство финансов на своем сайте, по результатам секторального обзора бюджетных расходов правительство получит экспертные рекомендации для повышения эффективности государственной политики. Таким образом, это позволит улучшить планирование бюджета и эффективность использования бюджетных средств.

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