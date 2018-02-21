Цены на нефть опускаются на фоне укрепления доллара

Цены на нефть снижаются в среду в ожидании данных о запасах энергоносителей в США за минувшую неделю.

Негативом для нефтяного рынка также является укрепление доллара США в ожидании публикации протокола январского заседания Федеральной резервной системы, пишет газета The Wall Street Journal.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 кв опустилась на $0,1 (0,15%) - до $65,15 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снизилась к этому времени на $0,22 (0,36) - до $61,57 за баррель.

"Цены на нефть, вероятно, будут опускаться, пока дорожает доллар, особенно с учетом того, что фундаментальные факторы указывают на снижение цен", - говорится в обзоре экспертов Commerzbank.

Минэнерго США обнародует доклад о запасах топлива в стране в четверг, на день позже обычного, поскольку понедельник был нерабочим днем.

Аналитики в среднем прогнозируют рост запасов нефти в США по итогам прошлой недели на 3 млн баррелей.

В случае, если прогнозы экспертов подтвердятся, увеличение запасов будет отмечено по итогам четвертой недели подряд.

"Страны ОПЕК существенно сократили поставки нефти на мировой рынок, однако это сокращение в значительной мере заменили поставки из США", - цитирует агентство Bloomberg аналитика Mizuho Securities USA Inc. в Нью-Йорке Боба Ягера.

Представители картеля недавно попытались убедить инвесторов в непоколебимости их намерений, однако "рынок не купился на это", сказал Б.Ягер.

В январе уровень соблюдения соглашения об ограничении добычи 24 странами-участницами составил 133%, сообщил накануне генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо.

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По мнению участников ОПЕК+, глобальный нефтяной рынок вернется к балансу после примерно 4 лет избытка предложения уже во втором или третьем квартале текущего года - раньше, чем ожидалось.

"В этом году нас ждет баланс предложения и спроса", - заявил министр нефти ОАЭ Сухейль аль-Мазруи на конференции International Petroleum Week в Лондоне ранее на этой неделе.