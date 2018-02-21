Экономика

18:25 21.02.2018

Цены на нефть опускаются на фоне укрепления доллара

Цены на нефть опускаются на фоне укрепления доллара

Цены на нефть снижаются в среду в ожидании данных о запасах энергоносителей в США за минувшую неделю.

Негативом для нефтяного рынка также является укрепление доллара США в ожидании публикации протокола январского заседания Федеральной резервной системы, пишет газета The Wall Street Journal.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 кв опустилась на $0,1 (0,15%) - до $65,15 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снизилась к этому времени на $0,22 (0,36) - до $61,57 за баррель.

"Цены на нефть, вероятно, будут опускаться, пока дорожает доллар, особенно с учетом того, что фундаментальные факторы указывают на снижение цен", - говорится в обзоре экспертов Commerzbank.

Минэнерго США обнародует доклад о запасах топлива в стране в четверг, на день позже обычного, поскольку понедельник был нерабочим днем.

Аналитики в среднем прогнозируют рост запасов нефти в США по итогам прошлой недели на 3 млн баррелей.

В случае, если прогнозы экспертов подтвердятся, увеличение запасов будет отмечено по итогам четвертой недели подряд.

"Страны ОПЕК существенно сократили поставки нефти на мировой рынок, однако это сокращение в значительной мере заменили поставки из США", - цитирует агентство Bloomberg аналитика Mizuho Securities USA Inc. в Нью-Йорке Боба Ягера.

Представители картеля недавно попытались убедить инвесторов в непоколебимости их намерений, однако "рынок не купился на это", сказал Б.Ягер.

В январе уровень соблюдения соглашения об ограничении добычи 24 странами-участницами составил 133%, сообщил накануне генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо.

Читайте новость также на сайте "Энергореформа"

По мнению участников ОПЕК+, глобальный нефтяной рынок вернется к балансу после примерно 4 лет избытка предложения уже во втором или третьем квартале текущего года - раньше, чем ожидалось.

"В этом году нас ждет баланс предложения и спроса", - заявил министр нефти ОАЭ Сухейль аль-Мазруи на конференции International Petroleum Week в Лондоне ранее на этой неделе.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Норвегия в январе увеличила добычу нефти и конденсата на 4,6%

Цены на нефть несколько сократили падение

Нефть дешевеет в ожидании данных о запасах

Украина в январе снизила транзит нефти в Европу на 21,2%

МЭРТ выступает за распространение формульного ценообразования при публичных закупках нефтепродуктов

Электромобили являются растущей угрозой для спроса на нефть - Fitch

WTI активно растет в первую сессию на этой неделе

Цены на нефть растут четвертую сессию подряд

Нефть продолжает дорожать

Цены на нефть продолжают расти, Brent подорожала до $65,39 за баррель

ПОСЛЕДНЕЕ

Участие представителя США в набсовете "Укроборонпрома" будет способствовать прозрачности работы госконцерна

Гройсман: на повышение пенсий военнослужащих в Пенсионном фонде предусмотрено 7 млрд грн

Правительство Украины начало консультации с потенциальными партнерами в управлении ГТС

Кубив призывает АМКУ согласовать лицензионные условия на проведение лотерей до 23 февраля

Китай может потеснить США и стать лидером в сфере атомной энергетики в течение 20 лет

Шахтеры "Селидовугля" объявили голодовку в здании Минэнергоугля

Кабмин одобрил проведение обзора бюджетных расходов 5-ти министерств

Госпродпотребслужба планирует приостановить работу одного из ресторанов "Евразия"

ОПК разочарован решением Кабмина о возврате к "старым правилам игры" в области ценообразования на оборонную продукцию

Омелян намерен объявить о начале проекта Hyperloop в Украине

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА