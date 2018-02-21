ОПК разочарован решением Кабмина о возврате к "старым правилам игры" в области ценообразования на оборонную продукцию

ОПК разочарован решением Кабмина о возврате к "старым правилам игры" в области ценообразования на оборонную продукцию – экс-премьер Ехануров

Киев.21 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – В ОПК Украины разочарованы принятым правительством на заседании 14 февраля решением о возврате к "старым правилам игры" в области ценообразования на оборонную продукцию, заявил глава набсовета "Лиги оборонных предприятий Украины", экс-премьер (2005-2006 гг.), экс-министр обороны (2007-2009 гг.) Юрий Ехануров.

В ходе пресс-конференции в среду в Киеве "Новые риски перевооружения армии. Кто защитит оборонную промышленность?" Ю.Ехануров уточнил: на недавнем заседании Кабмина в ходе утверждения гособоронзаказа министр обороны Степан Полторак "с голоса" предложил остановить действие подписанного премьером 12 января постановления об отмене установленных Минобороны в 2016 году ограничений рентабельности при производстве оборонной продукции и, по словам экс-премьера, "таким образом, предложил вернуться к старым правилам игры".

"Каковы последствия принятия такого решения? Фактически Кабинет министров признал, что в этом году будут выпускаться устаревшие образцы вооружений и военной техники. Потому что на новые денег нет", - сказал он, отметив : "И 500 млн грн, которые должны были пойти на новации, на новые разработки, к сожалению, будут собраны в другом месте… Они будут идти на дешевую продукцию".

По словам Ю.Еханурова, принимая это "политическое решение", правительство определялось: "Или мы будем брать у (ОПК) "барахло" и платить мало, или мы дадим (оборонной промышленности) возможность развиваться, чтобы украинская армия получила современную технику".

"Выбрали "барахло", - сказал он, добавив: "Это неквалифицированное решение Кабинета министров, в первую очередь, министра обороны".

Между тем одним из последствий этого "катастрофического" как для частного, так и для госсектора ОПК решения правительства, прогнозирует экс-премьер, может стать отток квалифицированных кадров из обороной промышленности Украины.

По словам главы набсовета Лиги, люди, которых удалось удержать в "оборонке" под "надежды" на новые условия работы в отрасли, будут искать применение своим знаниям и квалификации в других странах "будут там строить их оборонную промышленность". А украинские оборонные компании будут искать другие рынки. "Там, где хотят иметь современное вооружение", - сказал он.

Как отметил экс-замминистра обороны (2014 год), президент частной оборонной UARPA Игорь Кабаненко, на сегодняшний день специалистам оборонной промышленности невыгодно работать в Украине: зарплата ведущего инженера-оптика, инженера-лазерщика, согласно действующим нормативам, ограничена, по его оценкам, $500. "В Норвегии она стартует от $5 тыс.", - уточнил он.

Вместе с тем, подчеркнул он, Украина должна максимально "правильно" использовать текущий этап "стратегической паузы" российской внешней агрессии для развития прорывных оборонных технологий.

"Потому что прорывные технологии сегодня используются с той стороны. Они внедряются… и будут очень болезненно стрелять по нам уже в ближайшей перспективе", - сказал экс-замминистра обороны.

"Я сторонник того, чтобы здесь (в Украине) были правила для (работы ОПК), которые работают в развитых странах", - отметил И.Кабаненко, подчеркнув: власти необходимо создавать условия для развития оборонной промышленности, вложения денег в развитие новых видов вооружений.

"Потому что отстать – это проиграть", - сказал он.

Как сообщалось, согласно принятому 12 января постановлению правительства, в условиях особого периода, чрезвычайного положения и в период проведения антитеррористической операции, ограничения рентабельности по комплектующим военной продукции составляют 5%, 30% - по остальным затратам.

До последнего времени в оборонной отрасли действовали введенные Минобороны в 2016 году и закрепленные в "Методических рекомендациях" военного ведомства ограничения рентабельности при производстве оборонной продукции - по комплектующим 1%, и по остальным затратам – 20%.

В начале 2017 года "Лиги оборонных предприятий Украины" обратилась к правительству с просьбой урегулировать вопросы ценообразования при производстве оборонной продукции в военное время. Введение военным ведомством новых ограничений рентабельности, акцентировали в Лиге, влечет двукратное снижение расчетной прибыли исполнителей ГОЗ, ограничивает возможности работы частных оборонных компаний на украинском оборонном рынке.