Экономика

14:57 21.02.2018

ЕС поможет с оборудованием для нового харьковского онкоцентра – Светличная

ЕС поможет с оборудованием для нового харьковского онкоцентра – Светличная

Глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли на встрече с главой Харьковской областной государственной администрации Юлией Светличной пообещал поддержку в создании нового онкологического центра в области.

"Мы договорились о возможности организации отдельных программ поставки оборудования в новый онкологический комплекс, который будет строиться в Харьковской области", - сообщила Ю.Светличная на брифинге после окончания встречи в среду.

По ее словам, также в ходе встречи обсуждались также другие направления сотрудничества, в т.ч. реализация проекта поддержки сельской медицины, расширение сотрудничества с целью улучшения качества предоставления административных услуг и строительству новых Центров предоставления админуслуг (ЦПАУ) и укрепление сотрудничества в сфере науки и образования.

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