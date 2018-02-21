Экономика

14:36 21.02.2018

"Наш край" предлагает Раде на следующей неделе рассмотреть законопроект о моратории на отключение городов от коммуслуг

"Наш край" предлагает Раде на следующей неделе рассмотреть законопроект о моратории на отключение городов от коммуслуг

Партия "Наш край" призывает Верховную Раду на ближайшей пленарной неделе принять законопроекты, запрещающие отключать от газа, электричества и воды города, не имеющие задолженности, заявил сопредседатель партии "Наш край" Александр Мазурчак, сообщает пресс-служба партии.

"Ранее газовые олигархи оставили Кропивницкий, Славутич и Смелу в отопительный сезон без тепла и горячей воды. Теперь Луцку и Владимир-Волынскому угрожают отключением от тепла и горячей воды. Власть должна запретить олигархам отключать от газа и электроэнергии предприятия теплокоммунэнерго и водоканалы, которые обслуживают объекты социальной сферы и жилые дома", - заявил сопредседатель партии "Наш край" Александр Мазурчак.

"Луцк, Владимир-Волынский и другие украинские города не должны из-за войны олигархов остаться без тепла, горячей воды и электроэнергии. Наш закон гарантирует стабильные поставки газа для предприятий ТКЭ. Вслед за ним следует принять аналогичный закон в отношении поставщиков электроэнергии", - отметил он.

В партии проинформировали, что пресс-служба ЗАО "Волыньоблэнерго" предупредила о прекращении поставок электроэнергии крупнейшим неплательщикам. Вследствие наличия значительной задолженности коммунальных предприятий и не проведения возмещения поставщикам услуг льгот и субсидий в декабре 2017 года и в январе 2018 года в ЧАО "Волыньоблэнерго" образовалась существенная недоплата перед ГП "Энергорынок". Такая ситуация грозит возможным ограничением электроснабжения для всей Волынской области.

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