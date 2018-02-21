Доллар дорожает к евро и иене

Доллар США укрепляется в среду относительно евро и иены в ожидании публикации протокола заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) от 30-31 января.

Пара евро/доллар торгуется на уровне $1,2314 по сравнению с $1,2337 на закрытие предыдущей сессии. Курс американской валюты относительно иены поднялся до 107,49 иены против 107,33 иены накануне.

Эксперты полагают, что протокол январского заседания FOMC, который будет обнародован в 22:00 кв, может стать катализатором дальнейшего укрепления доллара, пишет газета Financial Times.

Январское заседание стало последним для Джанет Йеллен в качестве главы Федеральной резервной системы (ФРС). Американский ЦБ сохранил неизменной базовую процентную ставку, указав, при этом, что ожидает подъема инфляции в США до целевого уровня в 2% уже в текущем году.

Тон протокола январского заседания ФРС, вероятно будет "ястребиным", полагает валютный аналитик BNP Paribas Майкл Снейд. Эксперт также ожидает, что протокол укажет на улучшение Федрезервом оценки экономического роста США.

"Это повысит ожидания того, что медианный прогноз "точечных графиков" (dot plots) изменится в пользу четырех повышений ставки в 2018 году с трех", - говорит М.Снейд.

Похожего мнения придерживаются и аналитики Unicredit.

"Мы ожидаем, что протокол подтвердит позитивный тон заявления, опубликованного по итогам январского заседания FOMC, в отношении экономики, а также возросшую уверенность ФРС в скором достижении целевого показателя инфляции. Это готовит почву для дальнейшего подъема ставки Федрезервом, и очередное повышение, вероятно, произойдет в марте", - говорится в обзоре Unicredit.

Многие эксперты, однако, пессимистично оценивают потенциал доллара в долгосрочной перспективе, отмечая в качестве негативных для американской валюты факторов ухудшение госфинансов и вероятность повышения ставок другими центробанками.