Несколько банков вызывают опасения у Фонда гарантирования вкладов – глава Фонда

Несколько банков вызывают опасения у Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), сообщил директор-распорядитель ФГВФЛ Константин Ворушилин.

"Есть несколько банков, которые у нас вызывают опасения, но они предпринимают меры, чтобы выровнять ситуацию. Мы за ними наблюдаем", сказал он в интервью интернет-изданию "Экономическая правда".

К.Ворушилин также сообщил, что ФГВФЛ все чаще выступает инициатором вмешательства регулятора в ситуацию с отдельными банками. "Мы уже имеем больше материалов из банков, мы уже ставим перед НБУ вопрос о необходимости вмешательства. В "Хрещатик" заходили по нашему требованию. Почему-то НБУ не видел, что там выводятся активы", - добавил он.

По оценке К.Ворушилина, НБУ "проспал" банки "Национальные инвестиции" и "Хрещатик", из которых накануне введения временной администрации выводились активы.

"Есть огромное желание выставить НБУ регресс по нашим выплатам. А что делать? "Национальные инвестиции" и "Хрещатик" они проспали. Укринбанк: если суды зацепились за ваши юридические несоответствия и нас оттуда выкинули, а мы выплатили 1,8 млрд грн, тогда, наверное, банкет за ваш счет", - сказал он.

К.Ворушилин также сообщил, что активы неплатежеспособных банков оценены в 96 млрд грн при их балансовой стоимости 500 млрд грн.

"Оценщики работают по технологическим картам, методическим рекомендациям и документам ФГИ. Они оценили активы неплатежеспособных банков в 96 млрд грн (балансовая стоимость - 500 млрд грн). Если бы это было так, я бы радовался. Давайте понимать: 96 млрд грн - это общая картинка. В целом банк банку рознь", - добавил он.

К.Ворушилин также критически оценил слова нынешней главы НБУ Валерии Гонтаревой, которая подала в отставку, о том, что банковская система Украины стала одной из лучших в мире после ее очистки.

"Нет, конечно. Система хороша, когда она работает на экономику. Чем занимаются банки? Покупают сертификаты НБУ и ОВГЗ, а кто кредитует производство?" - сказал он.