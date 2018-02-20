Экономика

17:33 20.02.2018

Бахматюк и Жеваго подтверждают готовность погасить долги принадлежавших им банков

Бахматюк и Жеваго подтверждают готовность погасить долги принадлежавших им банков

 Экс-собственник ВиЭйБи Банка и банка "Финансовая инициатива" Олег Бахматюк и экс-владелец банка "Финансы и Кредит" Константин Жеваго подтверждают готовность погасить долги этих финансово-кредитных учреждений государству, сообщил директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) Константин Ворушилин.

"У нас два таких случая. Один публичный: Бахматюк заявил, что он готов рассчитаться. Второй - Жеваго, который лично говорил, что рассчитается. Это случаи, когда нужно подумать, как это закрепить и в этом направлении двигаться. Это положительный пример для всей системы", сказал он в интервью интернет-изданию "Экономическая правда".

При этом он указал на необходимость финансового инструмента для погашения долгов.

"Бахматюк это говорил публично: дайте мне инструмент, возможность, и я закрою обязательства… дайте время рассчитаться, будет у меня живой бизнес - я рассчитаюсь. Некоторые говорят, что надо душить его, а что ты возьмешь с удушенного?" - добавил К.Ворушилин.

По его оценке, К.Жеваго делал все возможное для спасения банка "Финансы и кредит". "Наш пример: банк "Финансы и кредит" и Константин Жеваго. Он мне не друг, но когда банк был почти мертвец, он вырулил ситуацию и держал до 1 млрд грн на корсчету. Банк даже вывели из "проблемности". Потом вдруг через месяц: "Выводите его из рынка". Мы зашли — 500 млн грн на счету. НБУ говорит: "Он должен был держать 800 млн грн на счету". Да, только в то время банки заплатили налоги. Что мы выиграли? Не знаю. Что мы проиграли? Знаю: 10 млрд грн", - сказал К.Ворушилин.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Несколько банков вызывают опасения у Фонда гарантирования вкладов – глава Фонда

НБУ с 1 июня начинает первый этап внедрения коэффициента покрытия ликвидностью LCR

В Киеве среди бюджетников наибольшие долги накопили учебные заведения и силовые структуры

ФГВФЛ продал пакет акций "Донбассэнерго" за 432 тыс. грн

ФГВФЛ продал активы банка "Таврика" за 10% балансовой стоимости

Должностные лица Мелиор Банка в 2012г провели незаконные операции по увеличению уставного капитала финучреждения

НБУ усовершенствовал порядок определения банками размера кредитного риска

ФГВФЛ оценивает общие потери кредиторов Дельта Банка более чем в 24,5 млрд грн

Украинцы в декабре-2017 продали банкам на $65,2 млн больше, чем купили

ФГВФЛ сократил задолженность пред НБУ на 800 млн грн

ПОСЛЕДНЕЕ

ГФС опровергает информацию о прекращении финансирования Евросоюзом инфраструктурных проектов на украинской границе

Horizon Capital планирует вложить в Украину $100-200 млн за пять лет

Украина в январе снизила транзит нефти в Европу на 21,2%

Отгрузка импортного энергоугля на ТЭС и ТЭЦ Украины в январе составила 0,8 млн тонн

АМКУ разрешил инвестгруппе ICU купить украинскую "дочку" российского ж/д оператора группы FESCO

Sumitomo Forestry построит в Токио самый высокий деревянный небоскреб к 2041 г.

Крымские порты ищут выход на Сирию и Иран на фоне западных санкций

Объем привлеченной Украиной в 2017г материально-технической помощи снизился на $317 млн - МЭРТ

Подозреваемый в коррупции глава Банка Латвии не намерен уходить со своего поста

Законопроект об ОСАГО в новой редакции может быть принят июле или сентябре

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА