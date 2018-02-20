Бахматюк и Жеваго подтверждают готовность погасить долги принадлежавших им банков

Экс-собственник ВиЭйБи Банка и банка "Финансовая инициатива" Олег Бахматюк и экс-владелец банка "Финансы и Кредит" Константин Жеваго подтверждают готовность погасить долги этих финансово-кредитных учреждений государству, сообщил директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) Константин Ворушилин.

"У нас два таких случая. Один публичный: Бахматюк заявил, что он готов рассчитаться. Второй - Жеваго, который лично говорил, что рассчитается. Это случаи, когда нужно подумать, как это закрепить и в этом направлении двигаться. Это положительный пример для всей системы", сказал он в интервью интернет-изданию "Экономическая правда".

При этом он указал на необходимость финансового инструмента для погашения долгов.

"Бахматюк это говорил публично: дайте мне инструмент, возможность, и я закрою обязательства… дайте время рассчитаться, будет у меня живой бизнес - я рассчитаюсь. Некоторые говорят, что надо душить его, а что ты возьмешь с удушенного?" - добавил К.Ворушилин.

По его оценке, К.Жеваго делал все возможное для спасения банка "Финансы и кредит". "Наш пример: банк "Финансы и кредит" и Константин Жеваго. Он мне не друг, но когда банк был почти мертвец, он вырулил ситуацию и держал до 1 млрд грн на корсчету. Банк даже вывели из "проблемности". Потом вдруг через месяц: "Выводите его из рынка". Мы зашли — 500 млн грн на счету. НБУ говорит: "Он должен был держать 800 млн грн на счету". Да, только в то время банки заплатили налоги. Что мы выиграли? Не знаю. Что мы проиграли? Знаю: 10 млрд грн", - сказал К.Ворушилин.