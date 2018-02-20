Отгрузка импортного энергоугля на ТЭС и ТЭЦ Украины в январе составила 0,8 млн тонн

Отгрузка энергетического угля на тепловые электростанции (ТЭС) и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) Украины в январе 2018 года составила 802,2 тыс. тонн, что вчетверо больше, чем в январе-2017 (199,9 тыс. тонн).

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Министерстве энергетики и угольной промышленности, в частности, из РФ на украинские электростанции поступило 501,9 тыс. тонн угля (доля – 62,6%), из США – 235 тыс. тонн (29,3%), из ЮАР – 65,2 тыс. тонн (8,1%).

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Запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ в течение января 2018 года снизились на 14,6% (на 298,5 тыс. тонн) и к 1 февраля составили 1 млн 747,5 тыс. тонн. В том числе запасы углей Г+Д составили 905,4 тыс. тонн (1119,3 тыс. тонн – к 1 января-2018), АШ+Т – 842,1 тыс. тонн (926,7 тыс. тонн – к 1 января-2018).

Поступление угля в января-2018 на ТЭС и ТЭЦ Украины составило 2 млн 385,2 тыс. тонн (в декабре-2017 – 2 млн 839,6 тонн), а расход – 2 млн 683,7 тыс. тонн (в декабре-2017 – 2 млн 346,1 тыс. тонн).

Запасы топочного мазута на складах электростанций за январь-2018 увеличились на 13,1% (на 8,4 тыс. тонн) – до 72,4 тыс. тонн.

Запасы угля на складах электростанций к 1 февраля 2018 года оказались на 10,3% меньше, чем на аналогичную дату 2017 года (1 млн 948,2 тыс. тонн), мазута – на 16,9% (на 1 февраля-2017 – 87,1 тыс. тонн). Без учета находящихся на НКТ Старобешевской и Зуевской ТЭС – запасы угля на складах меньше на 2,5%, чем к 1 февраля 2017 года (1,793 млн тонн).

Потребление природного газа электростанциями в январе 2018 года составило 673,3 млн куб. м против 535,9 млн куб. м в декабре 2017 года и 646,4 млн куб. м – в январе 2017 года.

Как сообщалось отгрузка энергетического угля на ТЭС и ТЭЦ Украины в 2017 году составила 5 млн 90,9 тыс. тонн. В частности, из РФ на украинские электростанции поступило 3,763 млн тонн угля (доля – 73,9%), из ЮАР – 759,4 тыс. тонн (14,9%), из США – 449,5 тыс. тонн (8,8%), из Польши – 118,9 тыс. тонн (2,3%).