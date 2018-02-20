АМКУ разрешил инвестгруппе ICU купить украинскую "дочку" российского ж/д оператора группы FESCO

Инвестиционная группа ICU через кипрскую Aina Management Ltd намерена приобрести ДП "Трансгарант-Украина" – дочернее предприятие российского железнодорожного оператора ООО "Фирма "Трансгарант" из группы FESCO.

Как указано в сообщении Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) во вторник, ведомство 9 февраля 2018 года дало Aina разрешение на покупку свыше 50% в уставном капитале "Трансгарант-Украина".

Согласно тексту решению АМКУ, Aina Management Ltd осуществляет деятельность по управлению корпоративными правами субъектов хозяйствования, связанных с ней отношениями контроля, и входит в состав группы ICU, которая контролируется двумя физическими лицами - гражданами Украины.

АМКУ указывает, что заявленная концентрация не приводит к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины.

Согласно данным источников на рынке, ICU рассматривала возможность совместного бизнеса с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) по грузовым вагонам. ЕБРР, как сообщалось, в конце 2016 года получил право собственности почти на 2,4 тыс. вагонов путем обращения взыскания на обеспечение по кредиту, который он выдал компании "Интерлизинвест" на $90 млн в 2011 году. Оператором вагонов из парка "Интерлизинвест", согласно информации в базе судебных решений, было ДП "Трансгарант-Украина".

Согласно информации на сайте ДП, предприятие работает на рынке железнодорожных перевозок с 2003 года, осуществляет перевозки грузов как на сети железных дорог Украины, так и в странах СНГ и Балтии, предоставляется полный комплекс транспортно-экспедиторских услуг по перевозке грузов по железной дороге. Главный офис ДП "Трансгарант-Украина" находится в Киеве, однако ее офисы были также открыты в Донецке и Днепре.

По данным веб-сайта компании, среднегодовой объем перевозимых ДП "Трансгарант-Украина" грузов составляет более 8 млн тонн, и в ее оперативном управлении компании находилось около 3 тыс. единиц подвижного состава, в том числе 2,5 тыс. вагонов - собственный парк, состоящий из полувагонов и окатышевозов.

Группа FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство") - один из крупнейших в России собственников и операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом, преимущественно сфокусированным на интермодальных перевозках контейнерных грузов. Группе "Сумма" Зиявудина Магомедова принадлежит 32,5% акций ДВМП, GHP Group - 23,8%, TPG - 17,4%, East Capital - 4,9%.

Инвестгруппа ICU создана в июне 2006 года. В настоящее время управляет активами на сумму свыше $500 млн, в том числе активами украинских инвестиционных и пенсионных фондов на сумму более 3 млрд грн. В состав группы входят также торговец ценными бумагами, являющийся лидером на рынке гособлигаций, и банк "Авангард" (52-й по размеру активов на 1 октября 2017 года из 88 украинских банков).

Основными партнерами группы являются М.Пасенюк и Константин Стеценко с долями 41,7%, а также Александр Вальчишен и Владимир Демчишин, которым принадлежит соответственно 6,58% и 9,99%.