Крымские порты ищут выход на Сирию и Иран на фоне западных санкций

Порты Крыма, которые не работают на полную мощность из-за опасений судовладельцев попасть под санкции Запада и штрафы Украины за заход на полуостров, рассматривают возможности работы с Сирией и Ираном, сообщил вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.

"Наши порты мало загружены, поэтому мы отрабатываем сирийское, иранское направление, чтобы в эти страны, которые не чинят никаких препятствий, могли ходить корабли, возить многочисленные грузы", - сказал он на пресс-конференции в Симферополе во вторник.

По его мнению, России, "безусловно, нужно разбираться с международным регистром, который ввел запреты по крымским портам".

"Это, наверное, можно решать юридическим путем через судебные и другие процедуры", - считает Г.Мурадов.

Он добавил, что судоходные компании "очень заинтересованы приходить сюда, в Крым".

Государственное унитарное предприятие "Крымские морские порты" создано парламентом Крыма в 2014 году, находится в ведении Минтранса республики и имеет восемь филиалов: "Керченский торговый порт", "Керченский рыбный порт", "Феодосийский торговый порт", "Ялтинский торговый порт", "Евпаторийский торговый порт", "Керченская паромная переправа", "Госгидрография" и "Порт-Терминал".