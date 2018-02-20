Минобороны и "Укроборонпром" готовы наращивать сотрудничество - встреча Полторака с членом НС госконцерна Тетером

О полной готовности наращивать сотрудничество с госконцерном "Укроборонпром", в том числе в сфере реформы ОПК, для обеспечения эффективного перевооружения ВСУ заявляет министр обороны Степан Полторак.

Как сообщила пресс-служба военного ведомства, на встрече с членом наблюдательного совета "Укроборонпрома" Энтони Тетером глава Минобороны отметил значимость реформ ВСУ и ОПК в условиях военной агрессии РФ на востоке страны, а также подчеркнул необходимость консолидации усилий министерства и ОПК в этой сфере.

Напомнив, что эффективное перевооружение армии невозможно без современных оборонных разработок, он констатировал наличие у Укроборонпрома" огромного потенциала, который нужно использовать наиболее конструктивно.

"Я готов к полному сотрудничеству и содействию в деятельности концерна. Все наши совместные проекты просто обязаны быть успешными", - добавил он.

С.Полторак также высказался за активизацию сотрудничества с научными учреждениями Национальной академии наук Украины, налаживание международной кооперации с соответствующими научными центрами стран-партнеров.

По словам Э.Тетера, в настоящее время набсовет "Укроборонпрома" анализирует деятельность госконцерна, а также меры по совершенствованию работы. Он выразил надежду на усиление координации с военным ведомством, что принесет результат, позволит упрочить сотрудничество.

Как сообщалось, в конце января 2018 года правительство назначило членом НС "Укроборонпрома" по своей квоте Э.Тетера - экс-главу Агентства передовых оборонных исследовательских проектов США (DARPA, 2001-2009 гг.), зарубежного советника госконцерна с августа 2016 года.