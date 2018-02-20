Экономика

10:36 20.02.2018

АМПУ рассчитывает в 2018г получить 3,3 млрд грн чистой прибыли

АМПУ рассчитывает в 2018г получить 3,3 млрд грн чистой прибыли

 Государственное предприятие "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) на 2018 год планирует получить чистую прибыль в размере 3,3 млрд грн, доход – 8,3 млрд грн, уплатить в госбюджет налоги и сборы 4,5 млрд грн, сообщил глава АМПУ Райвис Вецкаганс.

"Мы планируем незначительный прирост грузопотока, но есть решение Кабинета министров о снижении портовых сборов на 20% и, соответственно, снижение отчислений дивидендов с 75% до 50%, что повлияет на показатели финансового плана. Что касается капитальных инвестиций, которые планируются в сумме около 4,3 млрд грн, мы получим немного дополнительного ресурса, который и направим на их реализацию", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

По словам главы АМПУ, средства, которые были заложены на капинвестиции в 2017 году, но не использованы, будут направлены на реализацию проектов, запланированных в этом году.

Кроме того, Р.Вецкаганс сообщил, что, согласно данным за 2017 год, доход АМПУ составил 8,3 млрд грн, прибыль – 3,5 млрд грн, в госбюджет с учетом всех налогов и сборов уплачено 4,8 млрд. грн.

"Мы освоили 1,6 млрд грн капитальных инвестиций, что почти втрое раза больше, чем в 2016 году. Это меньше, чем планировалось: в генплане у нас было 3,9 млрд грн, но поскольку мы приняли его в середине года, то у нас не было времени на освоение. Поэтому мы довольны решением Кабинета министров, что финплан на 2018 годд был утвержден уже в декабре 2017 года. Я очень надеюсь, что сможем в этом году осуществить все планы и реализовать проекты", - резюмировал глава АМПУ.

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