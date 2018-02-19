Экономика

21:57 19.02.2018

Fiat Chrysler отзывает еще 228 тыс. пикапов и грузовиков

Fiat Chrysler отзывает еще 228 тыс. пикапов и грузовиков

Fiat Chrysler Automobiles NV объявил об отзыве еще 228 тыс. пикапов и грузовиков из-за дефекта в коробке передач, из-за которого автомобиль при длительном влиянии высоких температур может непроизвольно отключить режим парковки и начать движение.

Ранее эта проблема уже стала причиной отзыва около 1,8 млн машин.

Последний отзыв затрагивает тяжелые и легкие пикапы 2017 и 2018 модельного ряда, проданные преимущественно на территории Северной Америки, говорится в сообщении компании.

За последние полгода это уже седьмой масштабный отзыв автомобилей Fiat Chrysler.

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