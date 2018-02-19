Экономика

18:38 19.02.2018

Рынок акций Украины в понедельник продолжил боковую динамику

Рынок акций Украины в понедельник продолжил боковую динамику

Украинский рынок акций в понедельник продолжил наметившуюся в конце прошлой недели боковую динамику: индекс "Украинской биржи" (УБ) снизился на 0,09% - до 1460,38 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,02% - до 335,87 пункта.

Объем торгов на УБ составил 46,8 млн грн, в том числе акциями – 3,7 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 62,9 млн грн, в том числе акциями – 0,36 млн грн.

Среди индексных акций УБ больше всех подешевели бумаги "Донбассэнерго" (-2,81%), "Мотор Сичи" (-1,64%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,72%).

Выросли в цене только акции "Укрнафты" (+2,79%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (+0,46%) и "Мотор Сичи" (-0,27%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник вырос на 0,13% - до 504,42 пункта при объеме торгов 0,74 млн злотых (5,9 млн грн).

Среди индексных акций изменились в стоимости бумаги "Агротона" (+1,27%), агрохолдинга ИМК (+1,13%) и KSG Agro (-2,23%).

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