Экономика

13:31 19.02.2018

НКЦБФР намерена усилить акцент бирж на обосновании предлагаемых к обращению деривативов

НКЦБФР намерена усилить акцент бирж на обосновании предлагаемых к обращению деривативов

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) с целью повышения прозрачности торговли производными финансовыми инструментами предлагает расширить содержательность обоснования при регистрации биржевых деривативов.

Как сообщается в пресс-релизе регулятора, соответствующая инициатива содержится в проекте положения "О порядке регистрации изменений в правила фондовой биржи, касающиеся введения в обращение на фондовой бирже деривативов", утвержденном членами Нацкомиссии по итогам очередного заседания 15 февраля.

Согласно обновленной редакции документа, обоснование должно содержать описание базового актива, надежность, качество и доступность источников данных, на основании которых устанавливается цена исполнения контракта; анализ динамики цены базового актива за предыдущие один-три года (при наличии), а также оценку соответствия финансового инструмента потребностям рынка и клиентов.

Кроме того, биржи должны будут указывать информацию о программном продукте и технических средствах, которые будут использоваться при заключении и исполнении деривативов, или о запланированных мероприятиях и сроках разработки (приобретения) программного продукта и технических средств.

Проект положения в ближайшее время будет обнародован на сайте НКЦБФР для ознакомления и предоставления в течение 30 дней предложений и замечаний.

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