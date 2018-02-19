Экономика

13:24 19.02.2018

Китай намерен в 2018 году собрать более 600 млн тонн зерновых

Китай намерен в 2018 году собрать более 600 млн тонн зерновых

Китай намерен сохранить производство зерновых в стране в 2018 году на уровне свыше 600 млн тонн, сообщило министерство сельского хозяйства.

Как сообщается в "Основных положениях работы в отрасли растениеводства в 2018 году", в этом году стране предстоит твердо придерживаться системы минимальных закупочных цен на рис и пшеницу, оптимизировать меры по сбору и хранению зерновых культур, усовершенствовать механизм поддержки главных житниц страны, стимулировать активную трудовую деятельность крестьян и улучшать структуру растениеводства.

Минсельхоз планирует ускорить создание функциональных зон по производству зерна и сельхозпродукции площадью 900 млн му (15 му=1 гектару) и 238 млн му соответственно, сообщает агентство "Синьхуа".

Китай в 2017 году собрал 617,9 млн тонн зерновых, что на 1,66 млн тонн (на 0,3%) выше показателя за прошлый год, сообщало ранее Государственного статистического управления. Таким образом, этот год стал вторым по урожайности в истории страны.

Площади посевов зерновых сократились на 815 тыс. гектаров. Между тем урожайность увеличилась на 1%.

На фоне перепроизводства кукурузы и растущего спроса на сою во многих районах страны были сокращены посадки первой культуры в пользу увеличения второй.

По данным ГСУ, площади посевов кукурузы снизились на 3,6%, в то время как посадки бобовых выросли на 6,7% в 2017 году.

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