Власти Киева будут просить премьер-министра отменить мораторий на проверки перевозчиков

Столичные власти инициируют комплекс мероприятий, связанных с усилением контроля над качеством пассажирских перевозок, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на заместителя ее председателя Дмитрия Давтяна.

"Сегодня мы провели совещание по этому вопросу, пока готовим письмо в адрес премьер-министра с просьбой отменить мораторий на проверки перевозчиков. Кроме того, мы просим Укртрансбезопасность об увеличении полномочий по проверкам, ведь речь идет о безопасности людей", - подчеркнул Д.Давтян.

По его словам, предприятия-перевозчики и сегодня проверяются, однако это больше касается осмотров на маршрутах.

"Мы не знаем, что происходит на базе, и из-за моратория не имеем к этому доступа", - указал Д.Давтян.

По его мнению, важно комплексно обследовать всех перевозчиков, независимо от формы собственности.

"Надо проверить и их разрешения, и профессиональный уровень водителей, и техническое состояние транспортных средств. Если у Укртрансбезопасности нет достаточного количества людей, то, напомню, что мэр Киева предлагал передать нам часть полномочий. В любом случае, мы будем проверять всех и по результатам этих проверок принимать меры к нарушителям. И это будут жесткие меры", - подчеркнул Д.Давтян.

Как сообщалось, 16 февраля вечером произошло ДТП на ул.Телиги в Киеве. По предварительной информации, обе маршрутки двигались в попутном направлении. Один из автобусов столкнулся с электроопорой, другой выехал на тротуар и врезался в дерево.

Водители указанных маршрутных микроавтобусов, по предварительной информации, не были в состоянии алкогольного опьянения, четверо пострадавших в ДТП находятся в больнице, сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

На брифинге он рассказал, что из 12-ти пострадавших четверо продолжают находиться в больнице, предварительно у них повреждения средней степени тяжести. Другим была оказана медицинская помощи на месте, их не госпитализировали.

"Перевозчики официальные, часть документов мы изъяли. Дальнейшая работа будет проводиться, будут проверяться документы, устанавливаться обстоятельства событий, в том числе, будет проведены технические экспертизы", - рассказал А.Крищенко.