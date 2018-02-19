Экономика

13:20 19.02.2018

Ритейлера Adidas принудительно выселят с магазина в Виннице

Ритейлера Adidas принудительно выселят с магазина в Виннице

ООО "Аскор Компани", предоставлявшая торговые площади в Виннице в аренду ДП "Адидас-Украина", предупредило спортивного ритейлера о принудительном выселении из магазина по адресу ул.Оводова, 51/ул.Соборная, 24 в Виннице в связи с окончанием срока аренды.

Соответствующее обращение к директору Adidas компания "Аскор" опубликовала в субботнем выпуске газеты "Голос Украины".

"Срок арендного пользования ДП "Адидас-Украина" помещением общей площадью 412,7 кв. м, истек 31 января 2018 года. ООО "Аскор Компани" неоднократно обращалось с просьбой освободить помещение (…). ООО "Аскор Компани" вынуждено самостоятельно освободить помещение от имущества ДП "Адидас-Украина", - указано в сообщении компании.

Согласно ему, Adidas должен обеспечить присутствие своих представителей для освобождения магазина от имущества арендатора 19 февраля 2018 года. Если арендатор проигнорирует требование, "Аскор Компани" передаст имущество на хранение третьему лицу с последующим возмещением платы за хранение компанией "Адидас-Украина".

Кроме того, отмечено в сообщении "Аскор", Adidas должен уплатить неустойку в двукратном размере арендной платы за каждый день просрочки аренды.

ООО "Аскор Компании" (Киев) создано в 2014 года. По данным госреестра, основным видом деятельности предприятия является предоставление в аренду недвижимости. По состоянию на февраль-2018, собственником ООО является кипрская компания "Яношко Лимитед", бенефициаром - София Аскалиду.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка ООО в 2016 году выросла в 525 раз по сравнению с 2015 годом - до 73,5 млн грн. Чистая прибыль компании составила 23,6 млн грн, тогда как в 2015 году "Аскор" понес убытки.

Согласно "СПАРК-Интерфакс", ООО имеет дочернее предприятие ООО "Фан Инвест Проскурив" (Хмельницкий).

Уставный капитал предприятия составляет 200 грн.

ДП "Адидас-Украина" (Киев) зарегистрировано в 1996 году, занимается продажей товаров для спорта.

Как сообщалось ранее, СБУ приобщила к расследованию информацию о возможной работе компании Adidas в оккупированном Крыму.

По данным Госреестра, собственником компании является АО "Адидас АГ" (Германия), директором - Ростислав Черевко.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка компании за 2016 году составила 1,4 млрд грн, чистая прибыль - 304,6 млн грн, что соответственно на 13% и 35% больше, чем в 2015 году. Выручка компании за третьем квартале в 2017 году составила 1,1 млрд грн, чистая прибыль — 214,4 млн грн.

Уставный капитал ДП составляет 3,4 млн грн.

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