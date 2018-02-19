Экономика

13:16 19.02.2018

Задержание главы Банка Латвии и ситуация с ABLV Bank не связаны между собой

Задержание главы Банка Латвии и ситуация с ABLV Bank не связаны между собой

Задержание президента Банка Латвии Илмара Римшевича не связано с делом ABLV Bank, сообщил премьер-министр Латвии Марис Кучинскис журналистам после экстренного заседания правительства в понедельник.

На заседании кабинет министров рассмотрел два вопроса: информацию Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) о задержании президента центробанка и ситуацию в ABLV Bank.

Оба дела не связаны между собой, подчеркнул премьер. По информации БПБК, в отношении И.Римшевича возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.330 уголовного законодательства Латвии. В уголовном процессе, начатом 15 февраля, два фигуранта: высокопоставленное должностное лицо Банка Латвии и одно физическое лицо. В деле фигурирует взятка в размере не менее 100 тыс. евро.

Министр финансов Дана Рейзниеце-Озола, в свою очередь, отметила, что ABLV Bank обещал 19 февраля предоставить Комиссии по рынку финансов и капитала (КРФК) план действий, подтверждающий способность банка стабильно работать в долгосрочной перспективе.

Банк выразил готовность сотрудничать с американской стороной, чтобы доказать свою способность продолжать работу. "Для банка это вопрос жизни и смерти", - сказала Д.Рейзниеце-Озола журналистам.

Латвийская банковская система на минувшей неделе дважды оказывалась в центре коррупционных скандалов.

Власти США обвинили ABLV Bank в отмывании денег, а также в содействии незаконным транзакциям и коррупции. Банк должен в течение 60 дней предоставить письменные комментарии в ответ на уведомление о возможности закрытия ему доступа к финансовой системе США, обнародованного 13 февраля американским Минфином. ABLV Bank обвиняется в связях с Северной Кореей и другими проблемными странами из списка ООН, а также в крупномасштабных незаконных операциях для контрагентов из Азербайджана, России и Украины.

Банк, со своей стороны, заявил, что доклад Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Минфина США, вероятно, основан на недостоверной информации. Несмотря на это, Европейский центробанк (EЦБ) ввел ограничения на его операции. ABLV Bank, входящий в число крупнейших банков Латвии, наряду со Swedbank и SEB bankа, находится под непосредственным надзором ЕЦБ.

Американские специалисты планируют в ближайшие две недели приехать в Латвию, чтобы разъяснить выявленные в ABLV Bank нарушения.

Кроме того, на прошлой неделе Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией в рамках уголовного процесса задержало президента Банка Латвии И.Римшевича, возглавляющего ЦБ с 2001 года. БПБК 16 февраля провело обыски по месту работы И.Римшевича и в его доме в Лагстини, сообщило в субботу ЛТВ.

Кроме того, по данным агентства, задержан предприниматель Марис Мартинсонс, который занимался микрокредитованием и строительным бизнесом.

БПБК ведет проверку информации о том, что бывший администратор неплатежеспособности Марис Спрудс и высокопоставленный работник финансового сектора вымогали взятки у крупнейшего акционера Norvik banka Григория Гусельникова.

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