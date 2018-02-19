Экономика

12:49 19.02.2018

ПриватБанк призывает клиентов не пользоваться фишинговым приложением "Универсальный Мобильный Банкинг"

ПриватБанк призывает клиентов не пользоваться фишинговым приложением "Универсальный Мобильный Банкинг"

ПриватБанк (Киев) предупреждает клиентов об опасности использования сторонних приложений для интернет-банкинга, сообщила руководитель сети региональных пресс-офисов ПриватБанка Ирина Музычук на своей странице в Facebook со ссылкой на официальный пресс-релиз банка.

"Вы будете смеяться, но пять тысяч скачиваний за три дня! Еще раз - фейковое банковское приложение типа для всех банков сразу с вводом всех данных, в т.ч. и CVV-кода", - отметила она, подчеркнув, что единственным приложением, которое позволяет пользоваться услугами банка с мобильных устройств, является "Приват24".

"Любые сторонние "мобильные банки" – фишинговые программы, созданные для воровства личных данных клиентов и воровства денег", - приводит И.Музычук в своем комментарии позицию банка.

Она подчеркивает, что ПриватБанк просит клиентов воздержаться от использования мошеннического приложения для Android "Универсальный Мобильный Банкинг", размещенного в Google Play 14 февраля этого года.

Как сообщалось, количество веб-ресурсов, выманивающих реквизиты банковских карт пользователей под предлогом предоставления несуществующих услуг (фишинг), в 2016 году возросло до 174 ед., что более чем в 4,5 раза превышает показатель, зафиксированный в 2015 году.

Согласно данным Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем (ЕМА), большая часть фишинговых сайтов имитирует якобы новые платежные сервисы, большинство которых предоставляет несуществующие услуги пополнения мобильного телефона.

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Интерфакс-Украина
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