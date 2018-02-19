ПриватБанк призывает клиентов не пользоваться фишинговым приложением "Универсальный Мобильный Банкинг"

ПриватБанк (Киев) предупреждает клиентов об опасности использования сторонних приложений для интернет-банкинга, сообщила руководитель сети региональных пресс-офисов ПриватБанка Ирина Музычук на своей странице в Facebook со ссылкой на официальный пресс-релиз банка.

"Вы будете смеяться, но пять тысяч скачиваний за три дня! Еще раз - фейковое банковское приложение типа для всех банков сразу с вводом всех данных, в т.ч. и CVV-кода", - отметила она, подчеркнув, что единственным приложением, которое позволяет пользоваться услугами банка с мобильных устройств, является "Приват24".

"Любые сторонние "мобильные банки" – фишинговые программы, созданные для воровства личных данных клиентов и воровства денег", - приводит И.Музычук в своем комментарии позицию банка.

Она подчеркивает, что ПриватБанк просит клиентов воздержаться от использования мошеннического приложения для Android "Универсальный Мобильный Банкинг", размещенного в Google Play 14 февраля этого года.

Как сообщалось, количество веб-ресурсов, выманивающих реквизиты банковских карт пользователей под предлогом предоставления несуществующих услуг (фишинг), в 2016 году возросло до 174 ед., что более чем в 4,5 раза превышает показатель, зафиксированный в 2015 году.

Согласно данным Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем (ЕМА), большая часть фишинговых сайтов имитирует якобы новые платежные сервисы, большинство которых предоставляет несуществующие услуги пополнения мобильного телефона.