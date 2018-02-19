Авиакомпания "МАУ" получила первый из 4 запланированных дальнемагистральный Boeing-777

Авиакомпании "Международные авиалинии Украины" 16 февраля пополнила флот широкофюзеляжным дальнемагистральным самолетом Boeing 777-200ER.

Как сообщила пресс-служба авиакомпании, воздушное судно официально зарегистрировано в Украине под номером UR-GOA. МАУ будет эксплуатировать новый самолет Boeing 777-200ER пассажирской емкостью в 361 кресло в трехклассной компоновке салона – бизнес, премиум-эконом и эконом-классы – на дальнемагистральных рейсах в Нью-Йорк, Пекин и Бангкок.

"Самолет получен от крупнейшего мирового лизингодателя – компании AerCap – и оснащен современной индивидуальной системой развлечений на борту производства Panasonic Corporation. В частности, в спинку каждого кресла вмонтированы мониторы с обширным контент-меню: широким выбором кинофильмов, музыки и компьютерных игр. Для популяризации украинского кинематографа пассажирам Boeing 777 будут представлены фильмы украинского производства. Контент доступен на четырех языках – украинском, английском, китайском и русском", - отмечается в сообщении.

В креслах салона Boeing 777 установлены индивидуальные розетки и USB-модули для подзарядки электронных мобильных устройств, а также Wi-Fi оборудование.

Во всех трех салонах установлена современная система освещения Sky Interior производства компании Bruce Aerospace.

Компания отмечает, что данная поставка – первый этап программы расширения дальнемагистрального флота МАУ. Еще три самолета Boeing-777 прибудут в первом-третьем кварталах 2018 года после капитального технического обслуживания, предусматривающего тестирование и проверку всех систем, узлов и агрегатов. Исполнителем ТО и финальной сборки интерьеров выступает Air France-KLM Engineering&Maintenance.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" основана в 1992 году. Соединяет Украину более чем с 80 городами и ключевыми пунктами Европы, Азии, Америки, Африки, Ближнего Востока и стран СНГ и обеспечивает стыковки с маршрутами авиакомпаний-партнеров в более чем 3 тыс. городов мира. МАУ выполняет более 1100 регулярных рейсов в неделю.

В настоящее время в состав флота МАУ входит 43 авиалайнера различных модификаций, включая 27 среднемагистральных Boeing-737 NG. 100% акций МАУ находятся в частной собственности, одним из ее конечных бенефициаров является бизнесмен Игорь Коломойский.