ФАО поставила 50 систем капельного орошения малым агрохозяйствам в восточной Украине

Киев. 19 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Системы капельного орошения от Продовольственной и сельскохозяйственной организации при ООН (ФАО) 16 февраля были распределены между 50 мелкими фермерскими хозяйствами, расположенными вдоль буферной зоны Донецкой и Луганской областей.

Согласно пресс-релизу ФАО, поставки были осуществлены в селах Болотенное и Орловское в Донецкой и Луганской областях соответственно. Села расположены в пределах 8 километров от контактной линии.

Каждое хозяйство получает системы капельного орошения приусадебных участков и садов, вместе с большими емкостями для воды, капельными линиями, лентами, фильтрами, шлангом, насосно-компрессорными трубами, распылителями и клапанами. Система изготавливается индивидуально, но является универсальной для выращивания разных культур. Поток воды точно контролируется и накапливается у основания растения, достигая максимального эффекта и сокращения количества отходов.

"Капельное орошение является не просто дополнительным средством повышения производительности, а одним из важнейших компонентов модернизации сельскохозяйственной практики. Наш опыт показывает, что эта технология может более чем в два раза увеличить доходы в течение первого года надлежащего использования", - отметил координатор программы реагирования в чрезвычайных ситуациях в Украине Фаррух Тоиров.

По его словам, в Луганской и Донецкой областях находится около 2,8 млн га сельскохозяйственных земель, но ирригационная инфраструктура устарела и, зачастую, не работает.

Программа ФАО по оказанию помощи в чрезвычайных ситуациях финансируется правительствами Канады и Франции и из собственных средств ФАО.

ФАО является межправительственным и специализированным учреждением ООН, в состав которого входят 194 государства-члена, два ассоциированных члена и одна организация-член - Европейский Союз. Штаб-квартира ФАО находится в Риме (Италия), а представительства организации расположены в более чем 130 странах.