Почти 87% посевов озимых находится в хорошем и удовлетворительном состоянии

Почти 6,3 млн га (87%) площадей под озимыми зерновыми культурами находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии, написал на своей странице в соцсети Facebook первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк.

Согласно сообщению, по состоянию на средину февраля в слабом и изреженном состоянии находится 971 тыс. га (13%) площадей под озимыми из 7,3 млн га (99,6% к посеянным), которые взошли.

По словам замминистра, всходы озимого рапса получены на 99% площадей к посеянным 1 млн га, из них в хорошем и удовлетворительном состоянии 884,6 тыс. га (89%), в слабом и изреженном состоянии - 110 тыс. га (11%).

"Данные не окончательные, дальнейшее состояние посевов будет зависеть от погодных условий. Но можем дать предварительный осторожный прогноз, что перезимовка прошла успешно, без существенных потерь", - написал М.Мартынюк.

Он отметил, что, по предварительным данным из регионов, посевная площадь под урожай 2018 года сопоставима с прошлогодней и ожидается в пределах 27,2 млн га. Из них под зерновыми культурами – 14,6 млн га (54%), что соответствует нормативам оптимального соотношения культур в севообороте.

"Структура посевных площадей в этом году будет показательной в части культур, по которым парламент отменил возмещение НДС при экспорте. Однако, учитывая, что эти культуры являются одними из наиболее рентабельных в растениеводстве, позволю себе очень осторожный прогноз, что негативной динамики по ним мы не увидим", - заметил М.Мартынюк.

Как сообщалось, со ссылкой на предварительные данные Госстата, урожай зерновых в Украине в 2017 году составил 61,28 млн тонн (собран с площади 14,6 млн га), что на 4,7 млн тонн ниже показателя 2016 года.