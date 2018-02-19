Японский рынок уверенно вырос вслед за котировками акций экспортеров

Японский рынок акций уверенно вырос в понедельник благодаря ослаблению иены относительно доллара США.

Южнокорейский фондовый рынок, открывшийся после долгих выходных, также показал подъем.

Рынки материкового Китая, Гонконга и Тайваня закрыты в понедельник в связи с праздником (Новый год по Лунному календарю).

Японский индекс Nikkei 225 прибавил по итогам торгов 19 февраля почти 2%, южнокорейский KOSPI - 0,9%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,6%.

Подъем азиатских индексов в понедельник является сигналом улучшения настроя трейдеров после резкой коррекции рынков в начале февраля на опасениях усиления инфляции, пишет MarketWatch.

В фокусе внимания инвесторов вновь оказалась корпоративная отчетность, которая является достаточно сильной.

"Сейчас инвесторы испытывают облегчение, и это толкает рынок вверх", - отмечает аналитик Monex Securities в Токио Такаси Хироки.

Акции японских экспортеров подорожали в понедельник на фоне ослабления иены. Стоимость бумаг Nintendo увеличилась на 2,1%, Toyota Motor - на 2,4%, Honda Motor - на 2%.

Инвесторы в Японии использовали недавнее падение рынка акций как возможность для покупки, учитывая сильный экономический подъем в стране, говорит Т.Хироки.

Объем японского экспорта в январе 2018 года вырос по итогам 14-го месяца подряд, в частности, благодаря высокому спросу на оборудование для производства чипов в других странах Азии.

Согласно данным министерства финансов Японии, экспорт из страны увеличился на 12,2% по сравнению с тем же периодом годом ранее после повышения на 9,3% в декабре.

Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали рост японского экспорта на 11%.

Объем импорта в Японию повысился в январе на 7,9% в годовом выражении после скачка на 14,9% месяцем ранее.

Из-за быстрого роста импорта в стране было зафиксировано отрицательное сальдо баланса внешней торговли впервые с мая 2017 года.

Австралийский рынок акций вырос в понедельник вслед за подъемом котировок акций нефтяных компаний. Стоимость бумаг Santos Ltd. увеличилась на 2,6%.

Фондовый индекс Таиланда SE Thai увеличился на 0,2%. Согласно опубликованным 19 февраля официальным данным, ВВП Таиланда в четвертом квартале 2017 года вырос на 4% в годовом выражении. Таким образом, экономический подъем замедлился по сравнению с 4,3% в третьем квартале.

Рост ВВП Таиланда по сравнению с третьим кварталом составил 0,5% (1% в предыдущем квартале).