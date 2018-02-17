Экономика

17:50 17.02.2018

Порошенко доволен сотрудничеством с США в военно-технической сфере

Порошенко доволен сотрудничеством с США в военно-технической сфере

Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает, что не вся информация о сотрудничестве в военно-технической сфере с США может быть обнародована.

"Я в восторге от Мэттиса (министр обороны США Джеймс Мэттис – ИФ). У нас был очень хороший визит министра Полторака (визит министра обороны Украины Степана Полторака – ИФ). У нас были конкретные сроки развития сотрудничества, в том числе в военно-технической сфере, в том числе в поставке, в том числе далеко не только и не столько того вида вооружения, которое постоянно обсуждается", - сказал он на брифинге в субботу в Мюнхене.

"Но, к сожалению, раскрыть эту информацию я не могу", - подчеркнул П.Порошенко.

Глава Украинского государства заявил, что благодарен за расширение масштабов и направлений сотрудничества с США, и высказал уверенность, что на сегодняшний день это работает очень эффективно.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Порошенко: Более десятка всемирно известных компаний заявили о своем желании участвовать в управлении ГТС Украины

Проект "Северный поток-2" полностью политический

Глава МИД ФРГ: сохранение транзита газа через Украину - условие для реализации проекта "Северный поток - 2"

Порошенко подписал закон о корпоративных договорах

Порошенко заявляет о намерениях пригласить австрийские компании для участия в конкурсе по управлению украинской ГТС

Объем торговли между Украиной и Австрией в 2017г увеличился на 17% - Порошенко

Порошенко подписал закон "Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности"

Украина в 2018 способна обеспечить рост экономики выше 3,5%

Порошенко уверен, что Украина вскоре попадет в 50-тку рейтинга Doing Business

Порошенко и Пленкович обсудили перспективы участия Украины в энергетических проектах в Хорватии

ПОСЛЕДНЕЕ

Инфляция будет преследовать "несчастнейшие" экономики мира в 2018г

Цена WTI перешла к снижению в ходе торгов

Налогоплательщики получили возможность оформлять товары на таможне в онлайн-режиме – ГФС

Гривня на межбанке в пятницу снизилась до 27,03 грн/$1

И. о. председателя НБУ Смолий задекларировал 15,202 млн грн дохода за 2017 год

"ArcelorMittal Кривой Рог" после блокады Донбасса начал закупки угля и кокса в России

Повышение требования к платежеспособности, активам и капитала страховщиков ускорит трансформацию рынка

Инфляционные ожидания украинцев в январе улучшились, потребнастроения оставались стабильными

TUI Ukraine планирует в 2018г увеличить количество отправленных туристов на 45%

Прокуратура Киева задержала директора "Элита центра" при попытке очередной аферы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА