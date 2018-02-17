Порошенко доволен сотрудничеством с США в военно-технической сфере

Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает, что не вся информация о сотрудничестве в военно-технической сфере с США может быть обнародована.

"Я в восторге от Мэттиса (министр обороны США Джеймс Мэттис – ИФ). У нас был очень хороший визит министра Полторака (визит министра обороны Украины Степана Полторака – ИФ). У нас были конкретные сроки развития сотрудничества, в том числе в военно-технической сфере, в том числе в поставке, в том числе далеко не только и не столько того вида вооружения, которое постоянно обсуждается", - сказал он на брифинге в субботу в Мюнхене.

"Но, к сожалению, раскрыть эту информацию я не могу", - подчеркнул П.Порошенко.

Глава Украинского государства заявил, что благодарен за расширение масштабов и направлений сотрудничества с США, и высказал уверенность, что на сегодняшний день это работает очень эффективно.