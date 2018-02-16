Цена WTI перешла к снижению в ходе торгов

Нефть Brent слабо дорожает на торгах в пятницу, WTI перешла к снижению.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:23 кв увеличилась на $0,1 (0,16%) - до $64,43 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на март на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,27 (0,44) - до $61,07 за баррель.

Нефтяной рынок поднимался в пятницу, продолжая тренд, сформировавшийся ранее на этой неделе.

Поддержку рынку оказывало ослабление доллара США, отмеченное по итогам четырех предыдущих сессий, а также подъем фондовых индексов по всему миру, поддержавший уверенность инвесторов в стабилизации рынков после недавнего спада, отмечают эксперты.

В пятницу доллар укрепляется относительно евро, иены и ряда других мировых валют. При этом американский фондовый рынок демонстрирует высокую волатильность: индексы открыли торги снижением на фоне сигналов усиления инфляции в США, однако затем перешли к росту.

Внимание трейдеров направлено на данные о количестве действующих нефтяных буровых установок в США за минувшую неделю, которые будут обнародованы позднее в пятницу компанией Baker Hughes, пишет MarketWatch.

Неделей ранее Baker Hughes сообщила о росте числа установок по итогам третьей недели подряд - на 26 единиц, до 791 установки.