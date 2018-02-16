Экономика

17:54 16.02.2018

Цена WTI перешла к снижению в ходе торгов

Цена WTI перешла к снижению в ходе торгов

Нефть Brent слабо дорожает на торгах в пятницу, WTI перешла к снижению.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:23 кв увеличилась на $0,1 (0,16%) - до $64,43 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на март на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,27 (0,44) - до $61,07 за баррель.

Нефтяной рынок поднимался в пятницу, продолжая тренд, сформировавшийся ранее на этой неделе.

Поддержку рынку оказывало ослабление доллара США, отмеченное по итогам четырех предыдущих сессий, а также подъем фондовых индексов по всему миру, поддержавший уверенность инвесторов в стабилизации рынков после недавнего спада, отмечают эксперты.

В пятницу доллар укрепляется относительно евро, иены и ряда других мировых валют. При этом американский фондовый рынок демонстрирует высокую волатильность: индексы открыли торги снижением на фоне сигналов усиления инфляции в США, однако затем перешли к росту.

Внимание трейдеров направлено на данные о количестве действующих нефтяных буровых установок в США за минувшую неделю, которые будут обнародованы позднее в пятницу компанией Baker Hughes, пишет MarketWatch.

Неделей ранее Baker Hughes сообщила о росте числа установок по итогам третьей недели подряд - на 26 единиц, до 791 установки.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Нефть дорожает в пятницу и завершает неделю в плюсе, Brent у $64,7 за баррель

Цена Brent упала на 1,7%

Нефть продолжает уверенный подъем на данных о запасах в США

Цены на нефть стабильны, Brent торгуется на уровне $62,78 за баррель

"Укрзализныця" планирует повысить стоимость пассперевозок на 10%

Луизианский терминал тестирует загрузку супертанкера для экспорта нефти

Цены на нефть падают на опасениях роста добычи в США

Цены на нефть растеряли рост на прогнозах МЭА

Цены на нефть растут, Brent подорожала почти до $63 за баррель

Нефть дорожает на прогнозах ОПЕК

ПОСЛЕДНЕЕ

Инфляция будет преследовать "несчастнейшие" экономики мира в 2018г

Налогоплательщики получили возможность оформлять товары на таможне в онлайн-режиме – ГФС

Гривня на межбанке в пятницу снизилась до 27,03 грн/$1

И. о. председателя НБУ Смолий задекларировал 15,202 млн грн дохода за 2017 год

"ArcelorMittal Кривой Рог" после блокады Донбасса начал закупки угля и кокса в России

Повышение требования к платежеспособности, активам и капитала страховщиков ускорит трансформацию рынка

Инфляционные ожидания украинцев в январе улучшились, потребнастроения оставались стабильными

TUI Ukraine планирует в 2018г увеличить количество отправленных туристов на 45%

Прокуратура Киева задержала директора "Элита центра" при попытке очередной аферы

МАУ открывает авиарейс Харьков-Милан с 27 апреля

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА