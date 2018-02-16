Гривня на межбанке в пятницу снизилась до 27,03 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в пятницу снизился до 27,03 грн/$1 с 26,86 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 26,99-27,07 грн/$1.

Национальный банк Украины (НБУ) в этот день аукцион не проводил.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день снизился до 26,9909 грн/$1 с 26,7598 грн/$1. Торговый оборот составил $402,34 млн, тогда как в предыдущий рабочий день -$453,12 млн.