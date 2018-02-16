АМКУ изучает возможность покупки корпорацией "Биосфера" компании "Эргопак"

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в феврале начал рассмотрение дела о концентрации в виде приобретения компанией Biosphere Holding Ltd. (Лимасол, Кипр) акций компании Ivybridge Ventures Limited, что обеспечит превышение 50% голосов в высшем органе управления эмитента.

Согласно сообщению пресс-службы АМКУ в четверг, концентрация состоится на рынках товаров для ухода за домом (Household) и личной гигиены (Hygiene), в частности, ватных дисков и палочек, банных и кухонных губок, пакетов для мусора, одноразовой посуды, перчаток, пищевой упаковки, пластиковых изделий, сухих и влажных салфеток.

Комитет просит заинтересованные лица направлять предложения и замечания до 12 марта текущего года.

Согласно госреестру, конечным бенефициаром Biosphere Holding Ltd. является Андрей Здесенко – учредитель корпорации "Биосфера".

Корпорация "Биосфера", работающая в Украине более 20 лет, - лидер по выпуску и дистрибуции товаров для дома и личной гигиены. Реализует в Украине товары для уборки дома, аксессуары для приготовления пищи и уборки (ТМ "Фрекен Бок", Vortex, "Фреш Бери", Eventa), персональной гигиены (Smile, Novina, Ledy Cotton) бумажную продукцию и декор (Silen, Selpak, Solo и др.).

Компания присутствует в 20 странах мира, имеет около 20 собственных и дистибутируемых брендов, более 200 наименований продукции. Ее производственные мощности представлены четырьмя заводами общей производственной площадью 35 тыс. кв. м, а также логистическими комплексами площадью 18 тыс. кв. м.

Совместно с французской Groupe Lemoine "Биосфера" владеет заводом в Эстонии площадью 8,5 тыс. кв. м.

В соответствии с госреестром, А.Здесенко является конечным бенефициаром основанного в 2006 году ООО "КПД" (Днепр) с уставным капиталом 15,28 млн грн, перечень основных видов деятельности которой включает направления корпорации "Биосфера".

ООО в2016 году получило чистый доход 1 млрд 081 млн грн (годом ранее – 882,8 млн грн) и 83,96 млн грн чистой прибыли (24,74 млн грн).

А.Здесенко также является учредителем Charisma Fashion Group, совладельцем сети ресторанов Vapiano в Украине.

Компания Ivybridge Ventures Limited владеет 100% ООО "Эргопак" (Киев) – крупного производителя товаров по уходу за домом под торговыми марками "Мелочи жизни", DOMI, Novax, торговой маркой для экспортного рынка "Акция".

По информации на сайте компании, в Украине она начала деятельность в 1996 году как дистрибуционная компания "Эрголайн", импортируя в страну товары для дома под торговой маркой "Сучасный Дим". В 1999 году начала собственное производство, произошла трансформация в производственную компанию "Эргопак".

В 2007 году "Эргопак" открыл производственный комплекс в Каневе (Черкасская обл.).

С 2007 года компания является эксклюзивным поставщиком европейского кухонного и уборочного пластика Plafor в Украину.

В настоящее время в компании работает более 1 тыс. чел. Кроме собственных торговых марок, "Эргопак" производит продукцию под собственными торговыми марками для таких сетей, как "Ашан", "Билла", "Экспансия", "Метро", "АТБ", "Фуршет".

По информации компании, сейчас она - один из ведущих производителей продукции сегмента Household в Украине, крупный экспортер продукции, в частности, в Южную Корею, РФ, Беларусь, Грузию, Молдову, Польшу, Францию, Канаду, Китай.

Выручка ООО "Эргопак" в 2016 году составила 718,34 млн грн, чистая убыток превысил 56 млн грн.

В январе-сентябре 2017 года компания получила 26,67 млн грн чистой прибыли, 571,74 млн грн чистого дохода.