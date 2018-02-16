Экономика

10:06 16.02.2018

"Укрзализныця" не исключает выпуска евробондов в 2018г

"Укрзализныця" не исключает выпуска евробондов в 2018г

 "Укрзализныця" изучает возможность выпуска еврооблигаций в 2018 году, сообщил журналистам глава компании Евгений Кравцов.

"Выпуск еврооблигаций мы не закладывали в финансовый план, поскольку там несколько иные суммы и есть смысл выходить от полумиллиарда долларов и выше. У нас есть планы в отношении выпуска еврооблигаций. Это зависит от ситуации на рынке, каким будет "окно" ликвидности. Кстати, он было хорошим осенью прошлого года, однако мы не выходили, поскольку не было потребности, кроме того нуждался в доработке наш отчет аудиторов", - сказал он в ходе инспекционной поездки на Бескидский тоннель в четверг.

По словам Е.Кравцова, цель, для которой планируется размещать облигации и привлекать инвестиции, - реализация проектов капитального строительства.

"Нам может понадобиться программа капитального обновления парка, смотря какой ресурс более привлекательный. Второе: вопрос, связанный с рефинансированием как внутренней задолженности, так и самих еврооблигаций. У нас начинается период перекредитовывания и выпуска облигаций, поскольку деньги должны быть в обороте", - заявил Е.Кравцов.

По его словам, ранее также рассматривался вопрос досрочного выкупа еврооблигаций, но учитывая, что они торгуются выше номинала, перед специалистами компании встал вопрос, как обосновать выкуп облигаций не по 100% а, например, по 105%, так как "Укрзализныця" - не частная компания.

Как сообщалось, "Укрзализныця" в мае 2013 года разместила дебютный выпуск еврооблигаций на $500 млн со сроком обращения пять лет через специально созданную компанию Shortline PLC.

Еврооблигации "Укрзализныци", вместе с ценными бумагами Ощадбанка и Укрэксимбанка, были включены в периметр реструктуризации внешнего суверенного и гарантированного государством долга, инициированной Минфином Украины после утверждения МВФ новой четырехлетней программы расширенного финансирования EFF для Украины на $17,5 млрд.

В марте 2016 года "Укрзализныця" реструктуризировала еврооблигации, пролонгировав срок погашения до 15 сентября 2021 года и повысив процентную ставку с 9,5% до 9,875% годовых. Также был изменен график погашения основной суммы займа: 60% должно быть оплачено в 2019 году, 20% – в 2020 году и 20% – в 2021 году.

В конце ноября 2017 года "Укрзализныця" обратилась к держателям ценных бумаг с просьбой одобрить отказ от кросс-дефолта по евробондам в связи с реструктуризацией некоторой внутренней задолженности.

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