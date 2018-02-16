Экономика

10:01 16.02.2018

Нефть дорожает в пятницу и завершает неделю в плюсе, Brent у $64,7 за баррель

Нефть дорожает в пятницу и завершает неделю в плюсе, Brent у $64,7 за баррель

Цены на нефть повышаются в ходе торгов в пятницу на фоне ослабления доллара, пишет MarketWatch.

Цена апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:00 кв 16 февраля увеличилась на $0,35 (0,54%) - до $64,68 за баррель.

WTI с поставкой в марте на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в пятницу поднялась на $0,34 (0,55%) - до $61,68 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 3 цента (0,05%), до $64,33 за баррель, а стоимость WTI выросла на $0,74 (1,2%), до $61,34 за баррель.

Доллар снижается пятую сессию подряд по отношению к другим ведущим валютам. Долларовый индекс ICE опустился в пятницу на 0,4%. Ослабление доллара является благоприятным фактором для сырьевых активов, цены которых номинированы в американской валюте, поскольку снижает стоимость этих активов для держателей других валют.

Индия в январе увеличила импорт нефти до рекорда - 4,93 млн баррелей в сутки, пишет OilPrice. Прирост относительно декабря составил 12,5%, а в годовом выражении - 13,6%.

Рынок нефти на этой неделе поддержали заявление стран-участниц соглашения ОПЕК+ и данные о товарных запасах в США, которые выросли третью неделю подряд, но меньше, чем ожидал рынок.

Вместе с тем повышение добычи сланцевой нефти в США тревожит трейдеров, и прогнозы МЭА и ОПЕК, опубликованные ранее на этой неделе, лишь усилили опасения.

"В восстановлении нефтегазовой отрасли нет окончательной уверенности", - заявил CNBC глава старейшего банка Сингапура OCBC Сэмюэл Цзэнь.

По его словам, несмотря на оптимистичные ценовые сигналы, банки пока предпочтут сохранить осторожность.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Цена Brent упала на 1,7%

Нефть продолжает уверенный подъем на данных о запасах в США

Цены на нефть стабильны, Brent торгуется на уровне $62,78 за баррель

"Укрзализныця" планирует повысить стоимость пассперевозок на 10%

Луизианский терминал тестирует загрузку супертанкера для экспорта нефти

Цены на нефть падают на опасениях роста добычи в США

Цены на нефть растеряли рост на прогнозах МЭА

Цены на нефть растут, Brent подорожала почти до $63 за баррель

Нефть дорожает на прогнозах ОПЕК

ОПЕК ожидает роста спроса на нефть в 2018г на 1,6 млн б/с

ПОСЛЕДНЕЕ

SEC запретила продажу Чикагской биржи группе инвесторов

Гройсман: скоростное ж/д сообщение с аэропортом "Борисполь" будет завершено к концу 2018г

Украинские предприятия в январе импортировали газ по средней цене $272,93 тыс./куб. м – МЭРТ

Horizon Capital вывела Purcari Wineries на ІРО в Бухаресте

Renault в 2017г получила рекордные выручку и прибыль

АМКУ изучает возможность покупки корпорацией "Биосфера" компании "Эргопак"

GE договорилась о продаже части бизнеса по производству источников света

"Укрзализныця" не исключает выпуска евробондов в 2018г

Кабмин одобрил выпуск облигаций "Укрзализныци" на 2 млрд грн в 2018г

Порошенко подписал закон о корпоративных договорах

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА