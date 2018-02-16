Китай увеличил вложения в US Treasuries максимальными темпами за 7 лет

Китай, крупнейший держатель американских долговых обязательств, в 2017 году нарастил инвестиции в US Treasuries максимальными темпами за семь лет - более чем на $126 млрд, до $1,185 трлн, минимума за четыре месяца. В декабре вложения повысились на $8,3 млрд.

Япония, занимающая второе место, уменьшила вложения за год на $29,3 млрд, в том числе в декабре - на $22,6 млрд, до $1,062 трлн - самого низкого уровня с декабря 2011 года.

На третьем месте на конец 2017 года находилась Ирландия с показателем $326,5 млрд, далее следуют Каймановы острова ($269,9 млрд) и Бразилия ($256,8 млрд).

Россия в 2017 году увеличила вложения в казначейские обязательства США (US Treasuries), как и Китай, тогда как Япония продолжила их сокращение, свидетельствуют данные министерства финансов США.

Инвестиции РФ в US Treasuries выросли в прошлом году на $16,1 млрд, до $102,2 млрд. Вместе с тем в декабре они сократились сразу на $3,5 млрд.

В списке крупнейших кредиторов США в декабре 2017 года Россия занимала 15-е место.

В 2013 году инвестиции РФ в US Treasuries превышали $150 млрд, затем, на фоне ухудшения отношений с западными государствами из-за украинского конфликта, наступил период сокращения вложений. В отдельные месяцы Россия продавала казначейские обязательства США на сумму порядка $20-25 млрд. В 2015 году Россия увеличила вложения в американские госбумаги на $6,1 млрд, в 2016 году - сократила на $6 млрд.

В топ-10 держателей US Treasuries также входят Великобритания, Швейцария, Люксембург, Гонконг и Тайвань.

Общий объем вложений нерезидентов в US Treasuries в декабре снизился на $22,8 млрд, до $6,310 трлн. Из этой суммы $4,026 трлн принадлежали правительствам или центробанкам иностранных государств.