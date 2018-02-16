Экономика

09:44 16.02.2018

Доллар стоит меньше 106 иен впервые с ноября 2016 года

Доллар стоит меньше 106 иен впервые с ноября 2016 года

Японская нацвалюта в ходе торгов в пятницу обновила максимум с ноября 2016 года в паре с долларом, впервые за это время за доллар предлагают меньше 106 иен.

Евро к 9:15 МСК 16 февраля стоил $1,2547 по сравнению с $1,2414 на закрытие предыдущих торгов в Нью-Йорке.

Курс доллара к японской нацвалюте в пятницу опустился на 0,4% - до 105,71 иены/$1, евро - на 0,1%, до 132,62 иены.

Укреплению иены способствовало выдвижение Харухико Куроды на второй срок во главе Банка Японии. Участники рынка рассчитывают на стабильность и последовательность денежно-кредитной политики, реализуемой ЦБ.

Долларовый индекс ICE, отслеживающий динамику американской нацвалюты в парах с валютами основных торговых партнеров (евро, иеной, фунтом стерлингов, швейцарским франком, шведской кроной и канадским долларом), снижается пятую сессию подряд. В пятницу он опустился на 0,4%.

С начала недели доллар подешевел на 2,8% к иене, столь значительного недельного падения не наблюдалось с июля 2016 года. В паре с евро доллар опустился на 2,4%.

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