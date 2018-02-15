Экономика

18:58 15.02.2018

НБУ расширил возможности уполномоченным банкам привлекать от нерезидентов "синтетические" кредиты

НБУ расширил возможности уполномоченным банкам привлекать от нерезидентов "синтетические" кредиты

Национальный банк Украины (НБУ) расширил возможности уполномоченных банков привлекать от нерезидентов так называемые "синтетические" кредиты и займы, где фактической валютой выступает гривня, а все платежи между кредитором и заемщиком осуществляются исключительно в иностранной валюте.

Как сообщается на веб-сайте центробанка, отныне уполномоченные банки-заемщики могут привлекать "синтетические" кредиты и займы в гривне от любых нерезидентов-кредиторов, а не только от МФО, членом которой является Украина, или в отношении которой страна обязалась обеспечивать правовой режим, предоставляемый другим МФО или резидентам.

При этом трансграничные операции по таким кредитным договорам и договорам займа будут проводиться без регистрации или индивидуальной лицензии центробанка.

Таким образом, украинские банки при дальнейшем использовании привлеченных средств на кредитование в гривне, смогут переложить предполагаемый валютный риск на нерезидента-кредитора украинского банка.

Соответствующее решение утверждено постановлением правления НБУ "Об осуществлении валютных операций по кредитам, займам, привлекаемым от нерезидентов на отдельных условиях" № 12 от 15 февраля 2018 года. Документ вступает в силу с 16 февраля 2018 года.

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