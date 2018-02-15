Рынок акций Украины завершил торги в четверг ростом по индексу УБ

Фондовый рынок Украины завершил торги в четверг ростом по индексу "Украинской биржи" (УБ): индикатор повысился на 0,11% - до 1460,74 пункта; индекс ПФТС к концу сессии вернулся к итоговой отметке предыдущего дня – 335,77 пункта.

Объем торгов на УБ составил почти 32 млн грн, в том числе акциями – 3,1 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 153,95 млн грн, в том числе акциями – 0,34 млн грн.

В "индексной корзине" подорожали бумаги "Донбассэнерго" (+2,74%) и Райффайзен Банка Аваль (+1,1%).

Снизились в цене акции "Укрнафты" (-3,64%), "Мотор Сичи" (-0,07%) и "Центрэнерго" (-0,03%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Мотор Сичи" (+0,2%) и "Центрэнерго" (-0,2%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг повысился на 0,12% - до 505,46 пункта при объеме торгов 0,8 млн злотых (6,4 млн грн).

В "индексной корзине" подорожали бумаги "Милкиленда" (+1,37%) и "Кернела" (+0,53%).

Снизились в цене акции KSG Agro (-1,01%), "Агротона" (-0,88%) и агрохолдинга ИМК (-0,74%).