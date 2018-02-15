Airbus подтвердила прогноз рекордных поставок клиентам в 2018г.

Европейская аэрокосмическая корпорация Airbus Group NV существенно увеличила прибыль и денежный поток в 2017 году благодаря рекордным поставкам авиалайнеров.

В 2018 году компания намерена нарастить производство самолетов более чем на 11%, с 718 до 800, и тем самым обновить рекорд, говорится в финансовой отчетности. Ранее Airbus говорила о повышении производства узкофюзеляжных лайнеров с 50 до 60 в месяц, а теперь планирует дальнейшее расширение на фоне высокого спроса.

Главный конкурент Airbus - американский концерн Boeing - нацелен на производство от 810 до 815 самолетов в текущем году по сравнению с 763 в 2017 году.

Акции Airbus дорожают в четверг максимальными темпами с 2012 года, на 9%, благодаря позитивному прогнозу прибыли и свободного денежного потока на 2018 год.

Скорректированная EBIT (операционная прибыль) Airbus в 2017 году выросла на 7,5%, до 4,253 млрд евро, при выручке 66,767 млрд евро (+0,3%). Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Thomson Reuters, составлял 3,996 млрд евро для этого показателя прибыли и 67,343 для выручки.

Airbus списала еще 1,3 млрд евро за год в связи с проблемным проектом военного транспортника A400M. Таким образом, стоимость проекта превысила 8 млрд евро.

В 2018 году Airbus рассчитывает на повышение скорректированной EBIT на 20%. При этом предполагается, что свободный денежный поток по объему будет сопоставим с прошлым годом, когда он составил 2,95 млрд евро против ожидавшихся 1,4 млрд евро.

Чистая прибыль подскочила с 995 млн евро в 2016 году до 2,87 млрд евро в 2017 году.

Airbus также объявила о повышении дивидендов на 11%, до 1,50 евро на акцию.

Кроме того, концерн сообщил, что заключил соглашение с европейскими кредитными агентствами и теперь сможет подавать заявки на экспортные кредиты, когда того требуют обстоятельства. Экспортное финансирование для Airbus было приостановлено в 2016 году из-за антикоррупционного расследования.

Списания в связи с антикоррупционным расследованием и урегулированием соответствующих претензий в Германии и Австрии в IV квартале составили 117 млн евро.

Объем полученных и невыполненных заказов на конец 2017 года достиг рекорда - 7 тыс. 265 коммерческих самолетов. Прогноз производства на уровне 800 самолетов в 2018 году содержит оговорку: "если производители двигателей выполнят обязательства".

В прошлом году Airbus столкнулось с проблемами из-за задержек в поставках двигателей Pratt & Whitney, входящей в United Technologies Corp. (UTC). Ранее в феврале она объявила, что треть двигателей Pratt & Whitney для самолетов A320neo содержат дефекты и, вероятно, потребуют замены.

Капитализация Airbus увеличилась на 40% за последние 12 месяцев, превысив 71 млрд евро.