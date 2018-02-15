Продажи автомобилей в ЕС в январе выросли на 7,1%

Продажи автомобилей в Европейском союзе в январе 2018 года продолжили рост после подъема до максимального за 10 лет уровня по итогам предыдущего года.

В январе число зарегистрированных новых автомобилей в 27 странах ЕС (без учета Мальты, данные по которой отсутствуют) увеличилось на 7,1% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года - до 1 млн 253,9 тыс. автомобилей, говорится в сообщении Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA).

Значительный рост продаж связан в том числе, и с календарным фактором, отмечают в ACEA.

В декабре 2017 года рост продаж автомобилей в ЕС составил 4,9%, по итогам всего минувшего года реализация автомобилей увеличилась на 3,4%, до максимальных с 2007 года 15,138 млн машин.

В странах ЕС (без Мальты), Исландии, Норвегии и Швейцарии в прошлом месяце было продано 1 млн 286,4 тыс. машин, что на 6,8% больше, чем годом ранее.

Практически на всех основных рынках ЕС был отмечен рост продаж автомобилей в январе, исключением стала Великобритания, где реализация машин снизилась по итогам десятого месяца подряд.

Продажи на британском рынке уменьшились на 6,3% - до 163,615 тыс. автомобилей.

В Германии, которая является лидером автомобильного рынка ЕС, продажи подскочили на 11,6% - до 269,429 тыс. машин, в Италии, занимающей вторую позицию, - на 3,4%, до 177,822 тыс. единиц, во Франции - на 2,5%, до 156,846 тыс., в Испании - на 20,3%, до 101,661 тыс.

Максимальный рост продаж машин среди стран ЕС в прошлом месяце был зафиксирован в Румынии (+66,4%). В Словакии продажи подскочили на 48,8%, в Венгрии - на 38,5%.

Тем временем, в Ирландии показатель упал на 4,9%, на Кипре - на 3,5%, в Португалии - на 2,8%.

Лидером европейского авторынка в январе осталась группа Volkswagen. Ее продажи в ЕС увеличились на 9,2% - до 308,353 тыс. автомобилей, доля рынка выросла до 24,6% с 24,1%.

Количество регистраций автомобилей собственно бренда Volkswagen повысилось на 4,4%. Продажи Audi поднялись на 3,1%, Skoda - на 21,6%, Seat - на 20%. Объемы реализации Porsche увеличились на 30,6%.

Доля PSA Group на европейском рынке выросла в январе до 16,6% с 10,3%, что учитывает приобретенные группой в прошлом году бренды Opel и Vauxhall. Совокупные продажи этих брендов в первом месяце 2018 года составили 73,246 тыс. автомобилей.

Число проданных машин марки Peugeot повысилось на 15,1%, Citroen - на 10,7%.

Другой французский автопроизводитель, группа Renault, увеличила продажи в ЕС в январе на 9,5% - до 116,559 тыс. автомобилей, доля компании на рынке региона повысилась до 9,3% с 9,1%. Продажи автомобилей бренда Renault выросли на 6%, Dacia - на 17,2%. Число проданных в Европе автомобилей Lada подскочило на 29,1% (до 386 единиц).

Продажи FCA Group на европейском рынке увеличились в прошлом месяце на 1%.

Ford увеличил продажи в ЕС в январе на 2,1%, BMW Group - на 5,5%, Daimler - на 3%.

Реализация автомобилей японских Toyota и Honda на европейском рынке повысилась соответственно на 9,6% и 0,5%, Nissan - сократилась на 1,4%.

Южнокорейские бренды Hyundai и Kia увеличили продажи в ЕС на 14,4% и 5,4%.

Вместе с тем GM, продавший свои европейские бренды PSA, сократил реализацию автомобилей на рынке ЕС на 99,8%