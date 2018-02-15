Нефть продолжает уверенный подъем на данных о запасах в США

Цены на нефть повышаются в ходе азиатских торгов в четверг после активного роста накануне, поскольку товарные запасы нефти в США увеличились меньше, чем опасались эксперты, сообщает CNBC.

Цена апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 кв 15 февраля увеличилась на $0,46 (0,71%) - до $64,82 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в марте на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в четверг поднялась на $0,61 (1,21%) - до $61,21 за баррель.

Накануне Brent подорожала на $1,64 (2,6%), до $64,36 за баррель, WTI - на $1,41 (2,4%), до $60,60 за баррель.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 9 февраля, увеличились на 1,84 млн баррелей. Рост фиксируется уже третью неделю подряд. Прогнозы аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, предполагали подъем нефтяных запасов на 3 млн баррелей.

Запасы нефти в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, уменьшились за неделю на 3,64 млн баррелей.

Между тем резервы бензина в США по итогам недели подскочили на 3,6 млн баррелей вместо ожидавшихся 1,5 млн баррелей.

"Множатся опасения, что рост запасов станет нормой в ближайшие недели, так как в США всерьез начинается сезон обслуживания НПЗ", - отмечает аналитик брокерской компании PVM Oil Associates Ltd. Стивен Бреннок.

Добыча нефти в США выросла на 20 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 10,271 млн б/с - нового рекорда для еженедельных данных.

Саудовская Аравия, Россия и ОПЕК продолжат усилия по стабилизации мирового рынка нефти до конца 2018 года, даже если в результате будет наблюдаться "избыточный баланс", заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.