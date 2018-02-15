Иена обновила максимум за 15 месяцев в паре с долларом

Японская иена в четверг обновила максимум с ноября 2016 года в паре с долларом и продолжила энергичный подъем по отношению к большинству валют, сообщает агентство Bloomberg.

Между тем доллар вернулся к снижению в большинстве валютных пар из-за опасений, связанных с растущими бюджетным дефицитом и госдолгом США.

Евро к 9:24 кв 15 февраля стоил $1,2466 по сравнению с $1,2414 на закрытие предыдущих торгов в Нью-Йорке.

"Если наращивать дефицит текущего счета и бюджета, то для обменного курса создается множество уязвимостей перед внешними факторам", - считает эксперт Toronto Dominion Bank по валютной стратегии Марк Маккормик.

Совокупный дефицит США (фискальный и текущего счета) снова близок к 6% ВВП, что не дает улучшить прогноз для доллара, отметил он.

Курс доллара к японской нацвалюте в четверг опустился на 0,5% - до 106,44 иены/$1, евро - на 0,4%, до 132,68 иены.

На этой неделе иена прибавила более 2%, однако министр финансов Японии Таро Асо заявил парламенту в четверг, что не считает такое укрепление излишне резким и требующим интервенций на валютном рынке. Ранее Т.Асо говорил, что резким и внезапным следует считать повышение или снижение курса на 5 иен за два дня.