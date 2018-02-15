Экономика

09:46 15.02.2018

Иена обновила максимум за 15 месяцев в паре с долларом

Иена обновила максимум за 15 месяцев в паре с долларом

Японская иена в четверг обновила максимум с ноября 2016 года в паре с долларом и продолжила энергичный подъем по отношению к большинству валют, сообщает агентство Bloomberg.

Между тем доллар вернулся к снижению в большинстве валютных пар из-за опасений, связанных с растущими бюджетным дефицитом и госдолгом США.

Евро к 9:24 кв 15 февраля стоил $1,2466 по сравнению с $1,2414 на закрытие предыдущих торгов в Нью-Йорке.

"Если наращивать дефицит текущего счета и бюджета, то для обменного курса создается множество уязвимостей перед внешними факторам", - считает эксперт Toronto Dominion Bank по валютной стратегии Марк Маккормик.

Совокупный дефицит США (фискальный и текущего счета) снова близок к 6% ВВП, что не дает улучшить прогноз для доллара, отметил он.

Курс доллара к японской нацвалюте в четверг опустился на 0,5% - до 106,44 иены/$1, евро - на 0,4%, до 132,68 иены.

На этой неделе иена прибавила более 2%, однако министр финансов Японии Таро Асо заявил парламенту в четверг, что не считает такое укрепление излишне резким и требующим интервенций на валютном рынке. Ранее Т.Асо говорил, что резким и внезапным следует считать повышение или снижение курса на 5 иен за два дня.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Доллар США слабо дешевеет к евро и почти стабилен к иене

Доллар стабилен в паре с евро, иена прервала 5-дневное ралли

Доллар поднялся до максимума с марта в паре с иеной

Доллар стабилизировался в паре с евро в пятницу, иена продолжает подъем

Министр финансов Японии видит угрозу в быстром укреплении иены

Курс иены к доллару поднялся во вторник до максимума с ноября 2014г, пара евро/доллар стабильна

Курс доллара США к евро опускается в среду, иена дорожает

Иена станет лидером валютного рынка в 2016г - аналитики

Доллар укрепляется в пятницу, иена близка к минимуму за 7 лет

Курс доллара США стабилен в понедельник относительно евро и иены

ПОСЛЕДНЕЕ

Европейские фондовые индексы уверенно растут, дорожают акции сырьевых компаний

McDonald's уберет чизбургеры из детского меню

"Укрзализныця" планирует повысить пассажирские тарифы

Метпредприятия в январе сократили потребление газа на 5% к январю-2017, электроэнергии - на 8,3%

Евробонды Украины в среду дружно просели в стоимости

Кабмин уволил замминистра юстиции Гецадзе

Комплексная проверка с участием эксперта ЕС не выявила грубых нарушений на строящейся БелАЭС

Данилюк в 2017г получил 579 тыс. грн зарплаты

Ferrexpo в январе незначительно нарастила выпуск окатышей

Минрегион изучает возможность отмены фиксированной зарплаты для строителей бюджетных объектов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА