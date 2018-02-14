Экономика

18:25 14.02.2018

Рост ВВП Украины в IV кв.-2017 замедлился до 1,8% – Госстат

Рост ВВП Украины в IV кв.-2017 замедлился до 1,8% – Госстат

 Рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в четвертом квартале 2017 года по сравнению с аналогичным кварталом 2016 года составил 1,8% по сравнению с 2,1% в третьем, такую предварительную оценку обнародовала Государственная служба статистики в среду.

Согласно ей, по отношению к предыдущему кварталу экономика Украины в четвертом квартале прошлого года (с учетом сезонного фактора) добавила 0,4%, тогда как кварталом ранее этот показатель был равен 0,2%.

В релизе Госстата отсутствуют данные о росте ВВП страны за весь минувший год.

Как сообщалось, украинская экономика растет уже восемь кварталов подряд. За 2016 год ВВП страны увеличился на 2,3% после спада на 9,8% в 2015 году и 6,6% – в 2014 году. Согласно данным Госстата, в 2017 году поквартальный рост ВВП постепенно замедлялся – с 2,5% в первом квартале до 2,3% – во втором и 2,1% – в третьем.

Национальный банк Украины в начале февраля оценил рост ВВП Украины в четвертом квартале 2017 года в 1,5%, а в целом за минувший год – в 2,1%.

Нескольким ранее НБУ повысил прогноз роста ВВП на 2018 год до 3,4% с 3,2%, одновременно ухудшив прогноз на 2019 год до 2,9% с 3,5%.

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Интерфакс-Украина
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