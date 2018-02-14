Гривня на межбанке в среду укрепилась до 26,69 грн/$

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в среду укрепился до 26,69 грн/$1 с 26,71 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 26,67-26,71 грн/$1.

Национальный банк Украины (НБУ) в этот день аукцион не проводил.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день укрепился до 26,6548 грн/$1 с 26,6995 грн/$1. Торговый оборот составил $457,44 млн, тогда как в предыдущий рабочий день -$371,1 млн.