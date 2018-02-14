Экономика

17:51 14.02.2018

Глава Совета НБУ выступает за создание в Украине Фонда развития

Глава Совета НБУ выступает за создание в Украине Фонда развития

Глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин отмечает необходимость создания в Украине Фонда развития.

"Целесообразно создать своеобразный Фонд развития, который бы формировался из нескольких источников финансирования (бюджетных, частных, иностранных, донорских и т.п.), был направлен на приоритетное освоение современных производственных технологий и находился под наблюдением наблюдательного совета с участием почетных как украинских, так и иностранных участников", - написал он на своей странице в соцсети "Фейсбук".

По его словам, внедрение такого Фонда требует четкого определения перспективных технологий, а также механизмов и инструментов их поддержки: налоговых, бюджетно-финансовых, кредитных, валютных и других.

"К сожалению, сегодня такой перечень технологических приоритетов и системы их целевой поддержки в стране де-факто не существует. Однако в реальности наблюдаются другие явления, когда государство накапливает в течение года средства на собственном казначейском счете в НБУ, а потом "вбрасывает" до 50 млрд грн на рынок в течение двух-трех недель перед новогодними праздниками, как это, например, произошло в 2017 году. Результат: обесценивается гривня, растет инфляция, Национальный банк - повышает учетную ставку, дорожают банковские кредиты и непонятно - каким образом они могут поддержать экономический рост, если их стоимость начинает достигать 18-20% годовых (в национальной валюте)", - отметил Б. Данилишин.

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Интерфакс-Украина
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