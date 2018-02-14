Минфин: казначейские счета ОСМД для получения льгот и субсидий будут закрыты

Министерство финансов совместно с рабочей группой из представителей объединений собственников многоквартирных домов (ОСМД) приняло решение закрыть казначейские счета, открытые ОСМД в 2018 году для получения льгот и субсидий.

Согласно сообщению на сайте министерства, долги за 2017 год Минфин выплатит на текущие счета ОСМД в банках.

Об этом шла речь на встрече министра финансов Александра Данилюка, заместителя министра Сергея Марченко и советника министра Яны Бугримовой с представителями ОСМД и ЖСК разных регионов Украины 13 февраля. В ходе встречи создана рабочая группа, в которую вошли представители общественной сети "ОПОРА", Совет глав ОСМД, общественный союз "Объединение ЖСК, ОСМД "Викторя", и общественное объединение "Ассоциация развития ОСМД и ЖСК "Современный дом".

"Также, стороны договорились, что монетизация льгот и субсидий должна быть введена с января 2018 года, с фактической выплатой средств гражданам с 1 апреля 2018 года в случае принятия соответствующего проекта постановления на заседании правительства", - отмечено в сообщении Минфина.

Как сообщалось, в конце января Управления социальной защиты населения начали рассылать ОСМД и ЖСК письма с требованием незамедлительно открыть в Казначействе счета со специальным режимом использования отдельно по каждому виду предоставляемых услуг (теплоснабжение, горячее водоснабжение, содержание дома и придомовой территории).

По решению Минфина, на эти счета планировалось возмещать субсидии и льготы с возможностью использования средств исключительно для оплаты энергоносителей и воды. При практической реализации такого сценария ОСМД и ЖСК с большим процентом льготников и субсидиантов не смогли бы выплачивать заработные платы своим штатным сотрудникам, закупать необходимые материалы и проводить ремонты.

Позже министр финансов Александр Данилюк заявил, что эта проблема уже решена. "ОСМД не являются предприятиями. Мы будем проводить расчеты на их счета", - отметил он и добавил, что "деньги пошли уже вчера".