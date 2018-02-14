Экономика

10:05 14.02.2018

Uber завершила IV квартал с убытком, несмотря на рост выручки

Uber завершила IV квартал с убытком, несмотря на рост выручки

Uber Technologies Inc. увеличила выручку в четвертом квартале 2017 года, однако завершила квартал с чистым убытком.

Выручка компании, владеющей онлайн-сервисом по заказу такси, в октябре-декабре выросла на 12%, до $2,26 млрд, свидетельствует финансовый отчет, оказавшийся в распоряжении The Wall Street Journal.

Uber является частной компанией и не обязана раскрывать финансовую отчетность. Тем не менее, компания предоставляла данные о выручке по итогам каждого из четырех кварталов в прошлом году.

Согласно этим данным, ежеквартальные темпы роста выручки Uber составляли не менее 10%.

Чистый убыток Uber по итогам минувшего квартала составил $1,1 млрд.

Убыток без учета процентов, налогов, износа и амортизации в четвертом квартале составил $775 млн по сравнению с $1,02 млрд в третьем квартале.

Валовой объем заказов Uber, включая сервисы по доставке еды и перевозке грузов, в октябре-декабре увеличился на 14% по сравнению с предыдущим кварталом - до $11,06 млрд. Этот показатель примерно на 60% выше уровня за тот же период 2016 года.

По итогам всего 2017 года чистый убыток Uber составил $4,46 млрд, выручка - $7,36 млрд.

Компания, которая нацелена на проведение IPO, начинает публиковать все более детальные финансовые отчеты, пишет WSJ.

Ранее в этом году Uber получила нового крупного инвестора - японскую SoftBank Corp., которая в общей сложности заплатила $7,7 млрд за долю в компании.

Uber - международная технологическая компания, разрабатывающая мобильные сервисы по вызову автомобилей с персональным водителем. Компания оказывает услуги более чем в 600 городах в 77 странах.

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