Экономика

09:20 14.02.2018

Цены на нефть стабильны, Brent торгуется на уровне $62,78 за баррель

Цены на нефть стабильны, Brent торгуется на уровне $62,78 за баррель

Цены на нефть стабильны в среду после незначительного и разнонаправленного изменения по итогам предыдущей сессии.

Цена апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 кв в среду поднялась на $0,06 (0,1%) - до $62,78 за баррель. Во вторник контракты подорожали на $0,13 (0,21%) - до $62,72 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,03 (0,1%) - до $59,16 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты подешевели на $0,1 (0,17%) - до $59,19 за баррель.

Отчет Международного энергетического агентства (МЭА), обнародованный во вторник, был воспринят рынком как неоднозначный. С одной стороны, МЭА повысило прогноз увеличения глобального спроса на нефть, а с другой - предупредило о вероятном росте добычи сланцевой нефти в США.

МЭА повысило прогноз роста спроса на нефть в 2018 году на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 1,4 млн б/с. Тем не менее, темпы повышения спроса будут ниже, чем в 2017 году, когда они составили 1,6 млн б/с.

Кроме того, согласно прогнозу МЭА, добыча нефти из стран не-ОПЕК в этом году превысит рост спроса.

"Новые и пересмотренные данные показывают небольшое улучшение баланса в начале 2018 года, но основной посыл прошлого месяца остается неизменным и очень ясным: в 2018 году быстрорастущая добыча нефти в странах не-ОПЕК, возглавляемая США, вероятно, будет расти быстрее спроса", - отмечается в обзоре МЭА.

Агентство также отметило, что сильный рост спроса в 2017 году, незначительное увеличение добычи нефти со стороны стран не-ОПЕК и усилия участников сделки ОПЕК+ по ограничению нефтедобычи привели к существенному падению запасов нефти в странах ОЭСР.

"Снижение запасов нефти в развитых странах, отмеченное МЭА, является позитивным фактором для рынка в краткосрочной перспективе", - цитирует MarketWatch аналитика Sevens Report Тайлера Ричи.

"Однако МЭА стало уже третьей из важных организаций, наряду с Управлением по информации в области энергетики (EIA) Минэнерго США и ОПЕК, подчеркнувшей тот факт, что добыча нефти в США растет, - говорит эксперт. - В настоящий момент это является доминирующим фактором для цен на нефть".

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Луизианский терминал тестирует загрузку супертанкера для экспорта нефти

Цены на нефть падают на опасениях роста добычи в США

Цены на нефть растеряли рост на прогнозах МЭА

Цены на нефть растут, Brent подорожала почти до $63 за баррель

Нефть дорожает на прогнозах ОПЕК

ОПЕК ожидает роста спроса на нефть в 2018г на 1,6 млн б/с

Цены на нефть растут после резкого недельного падения, Brent подорожала до $63,35 за баррель

Нефть падает в пятницу и по итогам недели

Нефть дешевеет и заканчивает неделю максимальным падением за год

Цены на нефть продолжают падение

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укргазвыдобування" в 2018 г. увеличит добычу газа почти на 5%

Правительство утвердит конкурсную процедуру финансирования ветеранских организаций

Минфин: казначейские счета ОСМД для получения льгот и субсидий будут закрыты

Uber завершила IV квартал с убытком, несмотря на рост выручки

ВВП Японии в IV квартале вырос 8-й квартал подряд

Саудовская Аравия хочет удвоить добычу газа за 10 лет

Фондовые рынки АТР изменяются разнонаправленно

Доллар подешевел к евро в ожидании данных об инфляции в США

"Укрзализныця" планирует повысить стоимость пассперевозок на 10%

Денежная масса в Украине в январе 2018г сократилась на 2,7%

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА