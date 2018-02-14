Фондовые рынки АТР изменяются разнонаправленно

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют разнонаправленную динамику на торгах в среду: рынки немного успокоились после недавней встряски, и на первый план выходят локальные факторы, пишет MarketWatch.

Японский индекс Nikkei 225 теряет в ходе торгов 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,1%, китайский Shanghai Composite - 0,2%, южнокорейский KOSPI - 0,9%, австралийский S&P/ASX 200 теряет 0,3%.

С четверга биржи Китая и Южной Кореи закрываются до конца недели в связи с празднованием Нового года по Лунному календарю, в пятницу будет закрыт и гонконгский рынок. Китайские рынки не будут работать вплоть до 22 февраля.

Давление на японский рынок в среду оказывает укрепление иены относительно доллара США.

Осторожность инвесторов на фоне повышенной волатильности финансовых рынков поддерживает иену, считающуюся валютой "тихой гавани", отмечает аналитик United Overseas Bank в Сингапуре Хенг Кун Хоу.

Статданные, опубликованные в среду, указали на замедление темпов роста ВВП Японии в четвертом квартале 2017 года.

Тем не менее, японская экономика в октябре-декабре 2017 года выросла по итогам восьмого квартала подряд, что является самым длительным периодом непрерывного подъема ВВП страны с конца 80-х годов.

Согласно предварительным данным, обнародованным кабинетом министров Японии в среду, объем ВВП в четвертом квартале прошлого года вырос на 0,5% в годовом выражении и на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом. В третьем квартале подъем составил соответственно 2,2% и 0,6%.

Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали увеличение японского ВВП в октябре-декабре на 0,9% в годовом выражении и на 0,2% относительно предыдущего квартала.

Акции Panasonic Corp. в среду теряют 1,5%, Canon - 0,6%, Toyota Motor - 1,7%.

Подъем стоимости бумаг Samsung Electronics (+2,8%) оказывает поддержку южнокорейскому рынку.

Акции интернет-компании Tencent Holdings на торгах в Гонконге подорожали на 1,7%.