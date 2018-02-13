"Укрзализныця" планирует повысить стоимость пассперевозок на 10% с 1 апреля

ПАО "Укрзализныця" намерено с 1 апреля 2018 года повысить цены на пассажирские железнодорожные перевозки (кроме пригородных) на 10%, а в целом провести такое повышение дважды в год.

Согласно материалу медиацентра "Магистраль" ПАО "Укрзализныця", обнародованному на его веб-сайте, такое решение руководство компании называет вынужденным, ведь стоимость энергоресурсов, металла и всех других товаров, которые закупает "Укрзализныця", существенно возросла.

Как отметил в разговоре с медиацентром директор по экономике и финансам ПАО Андрей Рязанцев, в последний раз "Укрзализныця" повышала тарифы на пассажирские перевозки еще в 2014 году, поэтому необходимость пересмотра стоимости услуг давно назрела, так как индекс потребительских цен вырос минимум на 60-70%, в 4-6 раз увеличилась стоимость коммунальных и других услуг.

"По всей номенклатуре товаров, которые нужны дороги, существенно выросли цены. Если еще год назад стоимость дизельного топлива была в пределах 20 тыс. за тонну, то в этом - это уже 28-29 тыс., а цена одного пассажирского вагона с 19 млн грн в 2016 повысилась на сегодняшний день до 30 млн грн. Мы, конечно, такого бешеного темпа роста стоимости не поддерживаем, но вынуждены как-то реагировать", - сказал А.Рязанцев.

Он также сообщил, что средства от первого этапа повышения стоимости будут направлены на развитие пассажирской инфраструктуры.

"Хочу заверить: деньги от повышения идут на отдельный инвестиционный счет. Пассажиры прошлого года уже почувствовали положительные сдвиги в секторе пассажирских перевозок, а вскоре мы кардинально сможем изменить ситуацию и вывести этот сегмент деятельности компании на совершенно новый уровень", - констатировал А.Рязанцев.

В свою очередь и. о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов добавил, что услуги, предоставляемые пассажирам, в процессе ценообразования следует разделить на сегменты - социальный и коммерческий. Цены на билеты в вагонах купе, СВ, Интерсити и "ночные экспрессы" должны изменяться по правилам бизнеса: в зависимости от спроса и платежеспособности пассажиров.

"Например, если сегодня стоимость билета из Львова в Одессу в вагоне СВ в пределах 1 тыс. грн - это не социальные перевозки. И если мы приходим к выводу, что на самом деле билет должен стоить 1,3-1,4 тыс. грн, то должны иметь право установить такую стоимость. Сейчас пассажир готов платить за высокую стоимость перевозки. Здесь действует рыночный механизм. Мы делаем и обратные вещи - в январе снизили стоимость билетов в поезде Киев-Варшава и получили увеличение пассажиропотока", - сказал он.

Как сообщалось, согласно проекту финансового плана на 2018 год, "Укрзализныця" планирует перевезти 201,5 млн пассажиров, что меньше плана на 2017 год на 0,7% и на 2,2% меньше ожидаемого отчета 2017 года.

Пассажирооборот на 2018 год запланирован в объеме 26,642 млрд пасс-км, что меньше плана на 0,5% и ожидаемого отчета 2017 года на 3,5%.

Во внутригосударственном прямом и местном сообщениях пассажирооборот прогнозируется на уровне 20,124 млрд пасс-км, что меньше плана на 0,9% и меньше ожидаемого результата 2017 года на 4,1%, в связи с уменьшением в восточном и северном направлениях количества курсирования поездов в дальнем сообщении.

ПАО "Укрзализныця " является основным перевозчиком грузов и пассажиров, перевозящим 82,4% от общего грузопотока и 33,4% пассажиропотока в стране.