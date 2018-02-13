Экономика

18:30 13.02.2018

Финдиректор Thomson Reuters назначен врио гендиректора после госпитализации CEO

Финансовый директор Thomson Reuters Стефан Белло будет временно исполнять обязанности гендиректора в дополнение к основной должности в связи с госпитализацией президента и CEO компании Джима Смита.

В понедельник 58-летний Дж.Смит почувствовал себя плохо, он был доставлен в одну из больниц Торонто, говорится в опубликованном во вторник пресс-релизе Thomson Reuters. В настоящее время глава компании остается под наблюдением врачей.

Акции Thomson Reuters подешевели на 1,6% на торгах в Торонто во вторник.

В прошлом месяце Thomson Reuters объявила о продаже доли в терминальном бизнесе инвесткомпании Blackstone за $17 млрд. Подразделение, на которое приходится около половины выручки Thomson Reuters - $6,1 млрд в 2016 году, станет отдельной компанией, в которой агентство сохранит 45-процентную долю. Новой компании будет принадлежать, в частности, терминальная система Eikon, которая является основным конкурентом Bloomberg. Оставшаяся часть Thomson Reuters включает в себя новостной бизнес и системы для управления рисками в налоговой, юридической сфере.

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