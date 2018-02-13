Экономика

17:56 13.02.2018

ГПЗКУ начала весеннюю форвардную программу по закупке зерна урожая 2018г

ГПЗКУ начала весеннюю форвардную программу по закупке зерна урожая 2018г

ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация" (ГПЗКУ) объявила о начале весенней форвардной программы, в рамках которой будет закупать у сельхозпроизводителей озимые и яровые культуры урожая 2018 года.

Согласно сообщению корпорации, в рамках весеннего форварда ГПЗКУ планирует проавансировать сельхозпроизводителей на сумму почти 1,5 млрд грн.

Программа закупки распространяется на такие культуры как пшеница, ячмень, кукуруза и овес. Сбор необходимых документов для заключения договоров поставки зерна будущего урожая осуществляется через региональные отделения ГПЗКУ.

Весенняя форвардная кампания-2018 будет проводиться в два этапа. В течение первого сельхозпроизводителям нужно подать в региональные отделения корпорации заявки на участие в программе, сформировать необходимый пакет документов и заключить договоры поставки в центральном офисе компании. После подписания договора на текущий счет сельхозпроизводителя перечисляется предоплата в размере 3 тыс. грн за тонну. Стоимость средств не будет превышать 11% годовых.

Второй этап форвардной программы предусматривает поставку зерна сельхозпроизводителями в количестве и качестве в соответствии с условиями договора на филиал госкорпорации, а также окончательный расчет в виде второго транша.

ГПЗКУ создана правительством Украины в августе 2010 года. В ее состав входит разветвленная сеть филиалов - линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяной заводы. Суммарно 53 подразделения-филиала ГПЗКУ могут хранить 3,75 млн тонн зерновых. В том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов составляют около 2,5 млн тонн зерновых грузов в год.

Госкорпорация в 2012 году договорилось с Экспортно-импортным банком Китая о предоставлении кредита $1,5 млрд, который планировалось использовать на закупки зерна для их экспорта по торговым соглашениям с КНР. Оператором с китайской стороны по данному контракту, рассчитанному на 15 лет, выступила Китайская национальная корпорация машинной промышленности и генеральных подрядов (ССЕС).

Ожидаемый общий объем поставок зерновых из Украины в рамках контракта, по информации Минагропрода, составит 80 млн тонн (первый год поставок по кредитному договору - 4 млн тонн, второй год - 4,5 тонн, с третьего года по 15-й - минимум 5,17 млн тонн).

Предполагалось, что в дальнейшем китайская сторона выделит еще $1,5 млрд на проекты орошения и развития зерновой логистики.

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