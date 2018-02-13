Экономика

09:47 13.02.2018

Проект бюджета США предполагает рост дефицита почти до $1 трлн в 2019 фингоду

Проект бюджета США предполагает рост дефицита почти до $1 трлн в 2019 фингоду

Администрация президента США Дональда Трампа в понедельник опубликовала проект бюджета на 2019 финансовый год, который предполагает федеральные расходы в размере $4,4 трлн.

Дефицит бюджета, как ожидается, увеличится до $984 млрд с примерно $666 трлн по итогам прошлого фингода, завершившегося 30 сентября.

В рамках законопроекта Белый дом представил план инвестирования $200 млрд за 10 лет в восстановление и развитие инфраструктуры страны, включая автомобильные дороги, мосты, туннели и аэропорты. Д.Трамп рассчитывает, что обещание вложить значительные объемы бюджетных средств подтолкнет правительства отдельных штатов и частный сектор инвестировать $1,5 трлн в американские инфраструктурные проекты.

Новый проект предполагает также, что США не смогут сбалансировать бюджет в течение ближайших десяти лет, как это планировалось ранее. Вместо этого в плане говорится, что дефицит будет сохраняться до 2039 фингода.

При этом совокупное отрицательное сальдо бюджета в ближайшее десятилетие составит $7,1 трлн, в то время как прошлогодний план Д.Трампа предполагал всего $3,2 трлн.

Проект бюджета США, представленный администрацией президента, теперь будут вынесен на рассмотрение Конгресса.

Дефицит госбюджета США по итогам 2017 финансового года, который завершился 30 сентября, увеличился на 13,3% и составил $665,826 млрд, согласно уточненным данным. Таким образом, он повысился до 3,5% ВВП против 3,2% ВВП в предшествующий год.

Последний раз профицит бюджета фиксировался в США в 2001 году. В 2009 году был отмечен максимальный дефицит в истории страны - $1,41 трлн (9,8% ВВП).

Средний размер дефицита бюджета страны за последние 50 лет составляет около 2,8% ВВП.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Предприятия "Нафтогаза Украины" в январе уплатили в госбюджет 6,6 млрд грн

Правительство Украины утвердило ремонт в 2018г участков двух автодорог почти на 2 млрд грн

"Жесткий" Brexit оставит "дыру" в 80 млрд фунтов в британском бюджете

НБУ отмечает риск превышения дефицита госбюджета-2018 требуемых МВФ 2,5% ВВП

Госбюджет в январе-2018 перевыполнен на 2,8% по доходам – Госказначейство

Таможня увеличила поступления в бюджет в январе-2018 на 43% к январю-2017

Госдолг Украины в декабре-2017 остался на уровне $76,3 млрд

Более 8,6млрд грн были израсходованы на обеспечение ВСУ в 2017 году

Дефицит госбюджета в 2017 г. сократился на 31,9%

Южанина раскритиковала озвученную ранее оценку потерь бюджета от налога на выведенный капитал в 80 млрд грн

ПОСЛЕДНЕЕ

Ущерб для инфраструктуры Одесской области от удара стихии в январе составил почти 50 млн. грн.

ЕС намерен закрепиться на рынке аккумуляторов нового поколения

General Motors закроет завод в Южной Корее

Fitch подтвердило рейтинг "ДТЭК Энерго" на дефолтном уровне, ожидает завершения реструктуризации долгов

В Исландии майнинг биткойнов может привести к нехватке электричества

"Укрзализныця" подписала первый договор на поставку ДТ с применением формульного ценообразования

Фондовые индексы Европы выросли вслед за акциями сырьевых компаний

Курс доллара США продолжает снижаться

Цены на нефть растут, Brent подорожала почти до $63 за баррель

Гройсман инициировал изменение системы госнорм при строительстве дорог

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА