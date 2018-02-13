Проект бюджета США предполагает рост дефицита почти до $1 трлн в 2019 фингоду

Администрация президента США Дональда Трампа в понедельник опубликовала проект бюджета на 2019 финансовый год, который предполагает федеральные расходы в размере $4,4 трлн.

Дефицит бюджета, как ожидается, увеличится до $984 млрд с примерно $666 трлн по итогам прошлого фингода, завершившегося 30 сентября.

В рамках законопроекта Белый дом представил план инвестирования $200 млрд за 10 лет в восстановление и развитие инфраструктуры страны, включая автомобильные дороги, мосты, туннели и аэропорты. Д.Трамп рассчитывает, что обещание вложить значительные объемы бюджетных средств подтолкнет правительства отдельных штатов и частный сектор инвестировать $1,5 трлн в американские инфраструктурные проекты.

Новый проект предполагает также, что США не смогут сбалансировать бюджет в течение ближайших десяти лет, как это планировалось ранее. Вместо этого в плане говорится, что дефицит будет сохраняться до 2039 фингода.

При этом совокупное отрицательное сальдо бюджета в ближайшее десятилетие составит $7,1 трлн, в то время как прошлогодний план Д.Трампа предполагал всего $3,2 трлн.

Проект бюджета США, представленный администрацией президента, теперь будут вынесен на рассмотрение Конгресса.

Дефицит госбюджета США по итогам 2017 финансового года, который завершился 30 сентября, увеличился на 13,3% и составил $665,826 млрд, согласно уточненным данным. Таким образом, он повысился до 3,5% ВВП против 3,2% ВВП в предшествующий год.

Последний раз профицит бюджета фиксировался в США в 2001 году. В 2009 году был отмечен максимальный дефицит в истории страны - $1,41 трлн (9,8% ВВП).

Средний размер дефицита бюджета страны за последние 50 лет составляет около 2,8% ВВП.